تحصين 1000 كلب حر.. بيطري سوهاج يختتم حملة مكافحة السعار

أعلنت مديرية الطب البيطري بسوهاج، عن ختام فعاليات الحملة المكثفة للتحصين ضد مرض السعار، والتي أسفرت عن تحصين ما يقارب (1000) كلب حر خلال الفترة من الأحد 1 نوفمبر وحتى الخميس 5 نوفمبر 2026.

وجاءت هذه الحملة المكثفة بالتعاون والتنسيق المشترك بين مديرية الطب البيطري ورئاسة مركز ومدينة سوهاج، بالإضافة إلى رئاسة حي شرق وحي غرب سوهاج، لضمان التغطية الشاملة لكافة المستهدفات وتحقيق أقصى درجات الأمان الصحي للمواطنين.

ماذا حدث؟

وتأتي هذه التحركات في إطار التفعيل الجاد والمنظم لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2023 الصادر بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025 كما تصب هذه الإجراءات مباشرة في دعم وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة للقضاء على مرض السعار، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وبيئة آمنة وخالية من المخاطر بجميع مراكز وأحياء المحافظة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد حمدي، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، أن المديرية وضعت خطة عمل متكاملة تضمن تكرار تنفيذ هذه الحملات المكثفة بشكل دوري ومستمر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن جهود مكافحة مرض السعار لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستشهد المحافظة موجات تحصين متتابعة لتغطية كافة البؤر والمناطق السكنية، وذلك بهدف إحكام السيطرة التامة على المرض وضمان استدامة الأمان الصحي للمواطنين.