محافظ سوهاج ونائبه يُوجهان بتحركات حاسمة داخل المراكز التكنولوجية.. لا تعطيل لمصالح المواطنين

وجّه اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، ونائبه كمال سليمان، بتكثيف المتابعة الميدانية لسير العمل داخل المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع التشديد على سرعة إنجاز طلبات المواطنين وعدم تعطيل مصالحهم، والعمل على تقديم الخدمات الحكومية بأعلى درجات السرعة والانضباط، في إطار خطة تحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكدت التوجيهات ضرورة تحقيق الهدف الأساسي من إنشاء المراكز التكنولوجية، والمتمثل في توفير الوقت والجهد على المواطنين، من خلال تبسيط الإجراءات وسرعة إنهاء المعاملات، بما ينعكس بصورة ملموسة على مستوى الخدمة المقدمة ويحقق طفرة حقيقية في الأداء.

ماذا حدث؟

وشدّد محافظ سوهاج ونائبه على أهمية إعداد حصر شامل ودقيق لحجم الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية، مع تقديم تقارير تفصيلية تتضمن موقف رخص المباني، ومخرجات لجان البت في طلبات التصالح، لمتابعة معدلات الإنجاز وتحديد المعوقات والعمل على تذليلها.

كما تضمنت التوجيهات ضرورة عدم إبطاء إجراءات المواطنين الذين استوفوا جميع المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة، مع سرعة إنهاء معاملاتهم دون تأخير، وتحقيق الانضباط داخل منظومة العمل، بما يضمن حصول كل مواطن على الخدمة المستحقة في أسرع وقت ممكن.

وفي إطار التوسع في تقديم الخدمات وتيسير الحصول عليها، وجّهت المحافظة بتفعيل دور سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، وتوجيهها إلى المناطق الأكثر احتياجًا والقرى والأماكن البعيدة عن المراكز الثابتة، لتقريب الخدمات الحكومية من المواطنين وتقليل مشقة الانتقال إلى مقار الوحدات المحلية.

وتأتي هذه التوجيهات ضمن جهود محافظة سوهاج لتطوير منظومة الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء داخل المراكز التكنولوجية، بما يضمن سرعة الاستجابة لطلبات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مع استمرار المتابعة وتقييم مستوى الإنجاز لضمان تنفيذ التعليمات على أرض الواقع.