المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لتاجر مخدرات في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عماد سامي وردخان، وعضوية المستشارين عمرو نصر، الرئيس بالمحكمة، ومحمود حمدي عبد الحسيب، نائب الرئيس، وبأمانة سر عثمان أحمد عبد الحميد ووليد ملقي، بمعاقبة المتهم «أحمد ع. أ. ع» بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، في القضية رقم 2946 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة ثان سوهاج، والمتعلقة باتهامه في قضية مخدرات.

تفاصيل القضية

وجاء الحكم عقب نظر المحكمة أوراق القضية وما تضمنته من اتهامات، حيث باشرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات سوهاج نظر الدعوى والفصل فيها، في ضوء ما طُرح أمامها من أوراق ومستندات.

واستمعت المحكمة إلى ما عُرض عليها بشأن القضية، وناقشت الاتهام المسند إلى المتهم، قبل أن تنتهي إلى إصدار حكمها بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه.

وتأتي الأحكام الصادرة في قضايا المواد المخدرة في إطار تطبيق القانون على المتهمين، والتصدي للجرائم التي تمثل خطرًا على المجتمع، وفقًا لما تنتهي إليه المحاكم من تحقيقات وأدلة مطروحة أمامها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أحالت القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت حكمها المتقدم.