مقتل شخصين بينهم المهاجم في مجمع تجاري بمدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية

اقتحم مسلح بسيارته ساحة المجمع التجاري التابع لبنك "سيتي بنك" في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية وأطلق النار بمسدس مساء أمس الأربعاء، ما أسفر عن مقتل امرأة قبل أن يرد حارس أمن بالرصاص على المهاجم ويتمكن من قتله.

وذكرت وكالة "أنباء أسوشيتد برس" اليوم /الخميس/ أن مكتب شرطة مقاطعة هيلزبورو لم يكشف عن دافع إطلاق النار، أو ما إذا كان المسلح وضحية الجريمة يعرفان بعضهما.

ونقلت الوكالة عن نائب قائد الشرطة فرانك لوسات قوله في مؤتمر صحفي إن الهجوم تسبب في حالة من الذعر بين الموظفين، حيث اقتحم المشتبه به بسيارته طاولات خارجية كان يتناول عليها الموظفون الطعام، ثم بدأ بإطلاق النار، مضيفا أن 3200 شخص كانوا متواجدين في المجمع أثناء الهجوم.

وأوضح لوسات أن المسلح قتل المرأة قبل أن يواجهه حارس أمن في المطعم، وتبادل الحارس والمسلح إطلاق النار، مما أدى إلى مقتله، ولم يُكشف عن اسمي المسلح والمرأة التي قُتلت على الفور.

قال لوسات إن أربعة أشخاص آخرين نُقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح غير مهددة لحياتهم، مضيفا أنه لا يعلم ما إذا كان أي منهم أُصيب بالرصاص أو صدمته سيارة المسلح.

وقال لوسات إن أفراد الشرطة بدأوا بالوصول إلى المجمع في غضون دقيقة من أول مكالمة طوارئ. وكانت الاستجابة سريعة وواسعة، حيث هرع أكثر من 360 شرطيًا - العديد منهم يرتدون معدات تكتيكية - إلى مكان الحادث.