الزمالك يقرر فصل أحد العاملين في النادي بعد اتهامه بمحاولة التحرش

كشف مصدر بنادي الزمالك عن اتخاذ قرار فصل أحد العاملين بالنادي بشكل نهائي، على خلفية اتهامه بمحاولة التحرش بإحدى السيدات التي تعمل ضمن فريق الإنقاذ بقطاع حمام السباحة، وذلك فور علم إدارة النادي بالواقعة.

وأوضح المصدر أن إدارة النادي تقدمت بمذكرة إلى الشؤون القانونية لاتخاذ قرار الفصل النهائي بعد حدوث الواقعة مباشرة، مع إخطار المسؤولين وقطاع الأمن رسميًا بتشديد التعليمات ومنع تواجد أي من الرجال في الأماكن المخصصة للسيدات، والعكس، سواء بحمامات السباحة أو غيرها.

وأكد المصدر رفض نادي الزمالك التام لمثل هذه التصرفات، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار الواقعة والحفاظ على أمن وسلامة جميع المتواجدين داخل النادي.