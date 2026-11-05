أسامة نبيه: مجموعة الزمالك في دوري الأبطال صعبة.. ولكن اسمنا يخوف أي حد

أكد أسامة نبيه، نجم الزمالك السابق، صعوبة مجموعة الفريق الأبيض في دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن اسم القلعة البيضاء يظل مصدر قلق لأي منافس في المجموعة.

وقال أسامة نبيه، عبر برنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد جلال عبر قناة «صدى البلد»: «أشدنا بمعتمد جمال كتير جدًا السنة اللي فاتت، قدر يحصل على بطولة الدوري».

وأضاف: «أنا شايف إنه ماشي السنة دي بشكل كويس جدًا، برغم إنه تأخر في البداية، وبرغم إنه ما كانش مستقر إنه يبدأ ولا ما يبدأش، لكن بشوف إنه حاطط بصمات كويسة».

وتابع: «آه، فيه مشاكل فنية طبعًا، طبيعي جدًا، كل الناس أجمعت إن قوام الفريق مش أفضل حاجة، لكن معتمد قادر يدور الدنيا بشكل كويس جدًا، وقادر يطلع لنا من قطاع الشباب اللي اعتدنا عليها من عشرات السنين، 10 سنين من دلوقتي، هما الذخيرة الجيدة اللي تدعمنا وقت الأزمات اللي بنمر بيها، أنا شايف إنه مدور الفريق بشكل كويس جدًا».

وواصل: «الست سنين اللي فاتوا كان ليا الحظ والنصيب إني أشارك فيهم، في اتنين دوري، في 6 سنين تاخد 3 دوري، إحنا عدّى علينا عشرات السنين وما بناخدش حاجة».

وأوضح: «فدايمًا من رحم المعاناة بنطلع أحسن حاجة عندنا، شايف إن الزمالك دايمًا وأبدًا هيفضل كده، هيفضل مضغوط وهيفضل عنده مشاكل كتير، لكن إحنا إن شاء الله قدها وبنعرف نطلع أفضل حاجة من الضغوط».

واختتم تصريحاته قائلًا: «مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا صعبة، فرق لديها خبرات كبيرة جدًا، بقالنا سنين كتير غايبين عن البطولة، ولكن إحنا اسمنا كبير ويخوف أي حد في المجموعة، إن شاء الله نتخطاها ونوصل للأدوار النهائية، ويكون لنا نصيب في المنافسة».