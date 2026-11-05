قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسامة نبيه: مجموعة الزمالك في دوري الأبطال صعبة.. ولكن اسمنا يخوف أي حد

أسامة نبيه
أسامة نبيه
عبدالله هشام

أكد أسامة نبيه، نجم الزمالك السابق، صعوبة مجموعة الفريق الأبيض في دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن اسم القلعة البيضاء يظل مصدر قلق لأي منافس في المجموعة.

وقال أسامة نبيه، عبر برنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد جلال عبر قناة «صدى البلد»: «أشدنا بمعتمد جمال كتير جدًا السنة اللي فاتت، قدر يحصل على بطولة الدوري».

وأضاف: «أنا شايف إنه ماشي السنة دي بشكل كويس جدًا، برغم إنه تأخر في البداية، وبرغم إنه ما كانش مستقر إنه يبدأ ولا ما يبدأش، لكن بشوف إنه حاطط بصمات كويسة».

وتابع: «آه، فيه مشاكل فنية طبعًا، طبيعي جدًا، كل الناس أجمعت إن قوام الفريق مش أفضل حاجة، لكن معتمد قادر يدور الدنيا بشكل كويس جدًا، وقادر يطلع لنا من قطاع الشباب اللي اعتدنا عليها من عشرات السنين، 10 سنين من دلوقتي، هما الذخيرة الجيدة اللي تدعمنا وقت الأزمات اللي بنمر بيها، أنا شايف إنه مدور الفريق بشكل كويس جدًا».

وواصل: «الست سنين اللي فاتوا كان ليا الحظ والنصيب إني أشارك فيهم، في اتنين دوري، في 6 سنين تاخد 3 دوري، إحنا عدّى علينا عشرات السنين وما بناخدش حاجة».

وأوضح: «فدايمًا من رحم المعاناة بنطلع أحسن حاجة عندنا، شايف إن الزمالك دايمًا وأبدًا هيفضل كده، هيفضل مضغوط وهيفضل عنده مشاكل كتير، لكن إحنا إن شاء الله قدها وبنعرف نطلع أفضل حاجة من الضغوط».

واختتم تصريحاته قائلًا: «مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا صعبة، فرق لديها خبرات كبيرة جدًا، بقالنا سنين كتير غايبين عن البطولة، ولكن إحنا اسمنا كبير ويخوف أي حد في المجموعة، إن شاء الله نتخطاها ونوصل للأدوار النهائية، ويكون لنا نصيب في المنافسة».

أسامة نبيه الزمالك دوري أبطال أفريقيا معتمد جمال نادي الزماك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

نيافة الأنبا مارك

رسامة قمص بإيبارشية باريس وشمالي فرنسا بيد الأنبا مارك

ترشيحاتنا

أرشيفي

أوكرانيا.. القوات الجوية تسقط 196 مسيرة روسية

طائرات تابعة للخطوط الهولندية

رومانيا: طائرتان تتلقيان تهديدات بوجود قنابل من بينها رحلة متجهة لتل أبيب

دونالد ترامب

ترامب: سنقوم بالكثير من الأمور خلال الأسبوعين المقبلين.. أفضّل ألا أُدمّر بقية إيران

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد