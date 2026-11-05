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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم: المسرح المدرسي ليس نشاطًا هامشيًا .. ومدارسنا تزخر بمواهب مبدعة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تحتفي بفكرة فتح المدرسة لأبوابها أمام الطلاب للتعبير عن طاقتهم ومواهبهم

 وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن المسرح المدرسي ليس نشاطًا هامشيًا، بل يسهم في تنمية قدرات الطلاب وبناء شخصياتهم.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن للإعلان عن تفاصيل انطلاق الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري، إن المسرح مدرسة للحياة، يعلم الطلاب كيفية التعبير بصورة أفضل، ويساعدهم على تحويل الأفكار إلى واقع، وتعزيز الثقة بالنفس.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن انطلاق المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري ، يؤكد أن المدارس المصرية تزخر بمواهب مبدعة، وأن المسرح شريك أصيل في الرسالة التعليمية، لما يقدمه من خيال خلاق وقدرة على الحوار.

وأخيراً وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة إلى الطلاب المشاركين، قائلًا: «أنتم غاية هذا المهرجان .. تمسكوا بأحلامكم ومواهبكم».

وانطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل انطلاق الدورة الأولى من «المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري»، الذي يقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حرم فخامة رئيس الجمهورية، بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور عيد العزيز قنصوة القائم بأعمال وزير الثقافة

جدير بالذكر أن المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري ،  تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية التابع لقطاع المسرح، وبشراكة استراتيجة مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وبتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

ويأتي إطلاق الدورة الأولى لـ المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري ، في إطار دعم ورعاية المواهب المسرحية لدى طلاب المدارس، والارتقاء بالمسرح المدرسي وتعزيز دوره بوصفه أحد أهم روافد اكتشاف المواهب، وتنمية القدرات الإبداعية والفنية لدى النشء، إلى جانب دوره التربوي والثقافي في تنمية شخصية الطالب، وتعزيز قيم العمل الجماعي والحوار والانتماء والإبداع.
 

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قال في تصريحات سابقة له :  أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة التربوية والثقافية في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتحرص على اكتشاف المواهب الطلابية ورعايتها، وإتاحة الفرص أمام الطلاب لتنمية قدراتهم وإبراز إمكاناتهم من خلال المشاركة في المسابقات والأنشطة الثقافية والعلمية، مؤكدًا أن دعم المواهب وتشجيعها يمثل استثمارًا في مستقبل مصر.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  على أهمية الدور الذي تضطلع به الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية في دعم الأنشطة الثقافية وتشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، بما يسهم في اكتشاف المواهب وتنمية قدراتها وإتاحة الفرص أمامها لإبراز إمكاناتها، مشيرًا إلى أن الإنجاز الذي حققته الطالبة ميار يعكس أهمية الاهتمام بالأنشطة القرائية والثقافية، وتعزيز دورها في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته.

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