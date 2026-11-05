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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

والد مودي شلاطة: جون إدوارد كان يرغب في ضم نجلي إلى الزمالك

مودي شلاطه
مودي شلاطه
عبدالله هشام

أعرب هاني شلاطة، والد اللاعب مودي شلاطة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة، عن سعادته الكبيرة بتألق نجله هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز، ولعبه دوراً كبيراً في فوز الفريق على مودرن سبورت بهدف نظيف في الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وقال هاني شلاطة في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية TeN: سعيد بتألق نجلي هذا الموسم مع فريق القناة، فهو لاعب مميز ولعب دوراً كبيراً في صعود الفريق إلى الدوري الممتاز هذا الموسم، كما ظهر بشكل جيد في مباراة الأهلي، وسجل هدفاً بطريقة رائعة.

وتابع: مودي شلاطة كان قريباً من الانتقال إلى الزمالك، بناءً على رغبة جون إدوارد المدير الرياضي السابق الذي تحدث مع وكيل اللاعب، وبعد رحيله وأزمة القيد بالقلعة البيضاء، توقفت الصفقة ليستمر اللاعب بصفوف القناة.

القناة يرفض بيع شلاطة 

أكد محمد خطاب، مدير التعاقدات بنادي القناة، أن ناديه تعاقد مع مودي شلاطة قادمًا من الترسانة مقابل 500 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن القيمة التسويقية للاعب ارتفعت بشكل كبير في ظل المستويات المميزة التي يقدمها.

وقال محمد خطاب، في تصريحات لبرنامج «ستاد مصر» مع الإعلامي عبدالرحمن طارق، عبر شاشة قناة «مودرن MTI»، إن مودي شلاطة يمتلك إمكانيات فنية كبيرة تؤهله للعب في أكبر الأندية المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: «تعاقدنا مع مودي شلاطة من الترسانة مقابل 500 ألف جنيه، ولن نوافق على رحيله إلا مقابل 100 مليون جنيه، خاصة أنه من العناصر المميزة التي تمتلك مستقبلًا كبيرًا».

وتابع: «مودي شلاطة يتبقى في عقده مع نادي القناة 4 سنوات مقبلة، ولا توجد أي مفاوضات رسمية من جانب النادي الأهلي للحصول على خدماته حتى الآن».

وأوضح: «قيمة اللاعب قد تختلف حال دخول الزمالك أو بيراميدز في مفاوضات للتعاقد معه، خاصة أن المنافسة بين الأندية على ضمه سيكون لها تأثير على المقابل المالي المطلوب».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نادي القناة يتمسك بحقوقه المالية في اللاعب، ولن يتعجل الموافقة على رحيله، في ظل ارتباطه بعقد طويل مع النادي.

مودي شلاطة نادي القناة الدوري الممتاز كأس عاصمة مصر الزمالك

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