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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسمين نوح تفتح النار بسبب شركة الكرة بالزمالك: لن نقبل ببيع النادي

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

أبدت ياسمين نوح، لاعبة الكرة الطائرة السابقة وعضو نادي الزمالك، اعتراضها على النسب المقترحة لتوزيع حصص الملكية في شركة الكرة المنتظر تأسيسها بالنادي، مؤكدة رفضها حصول المستثمرين على النسبة الأكبر مقارنة بحصة مجلس الإدارة، ومحذرة من أن ذلك قد يمثل، من وجهة نظرها، شكلًا من أشكال بيع النادي.

الزمالك

وقالت ياسمين نوح، في تصريحات عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على قناة «مودرن MTI» الفضائية، إنها تنتمي إلى عائلة زملكاوية، مشيرة إلى أن والدها سبق له اللعب للنادي، وأنها تعتبر الزمالك بيتها، خاصة أنها تمارس نشاطها داخل القلعة البيضاء منذ 28 عامًا، وعاصرت العديد من رؤساء النادي ومجالس إدارته.

وأوضحت أن اعتراضها لا يتعلق بفكرة تأسيس شركة لكرة القدم من الأساس، مؤكدة دعمها لهذه الخطوة، ولكنها تتمسك بضرورة أن تكون السيطرة الفعلية على الشركة في يد مجلس إدارة الزمالك، وليس المستثمرين.

وأضافت: «المفترض أن تكون نسبة المستثمرين هي الأقل، وليس الأكبر، فنحن مع تأسيس شركة الكرة، ولكن يجب أن يظل مجلس إدارة النادي هو صاحب القرار والمتحكم في إدارة الشركة».

وشددت على أن الموافقة على النسب المقترحة، التي تمنح المستثمرين حصة أكبر من النادي، ستكون بمثابة بيع للزمالك، مؤكدة أن النادي يمتلك تاريخًا وجماهيرية ورموزًا لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد مشروع استثماري.

وكشفت ياسمين نوح عن وجود خطوة يجري الإعداد لها على أرض الواقع، دون الكشف عن تفاصيلها في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن أبناء النادي ورموزه سيتولون الإعلان عن جميع التفاصيل خلال الفترة المقبلة، حال حصول المستثمرين على نسبة أكبر من حصة النادي في شركة الكرة.

وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد تواصلًا مع وزارة الشباب والرياضة، في إطار التحركات المتعلقة بهذا الملف، معربة عن استيائها مما وصفته بمحاولات تهميش دور الجمعية العمومية ورموز النادي في مناقشة القرارات المصيرية.

كما تساءلت عن أسباب الدعوة لعقد الجمعية العمومية بصورة عادية بدلًا من جمعية عمومية غير عادية، وعن اختيار يوم الثلاثاء موعدًا لانعقادها بدلًا من يوم الجمعة، على عكس ما يحدث في عدد من الأندية الأخرى، معتبرة أن أعضاء الجمعية العمومية يستحقون دورًا أكبر في مناقشة مستقبل ناديهم.

ووجهت لاعبة الزمالك السابقة رسالة إلى مجلس الإدارة، طالبت خلالها أعضائه بالابتعاد عن الخلافات والعمل على توحيد الصفوف من أجل مصلحة النادي، قائلة إن المناصب لا تدوم لأحد، وإن الأولوية يجب أن تكون للحفاظ على الزمالك اجتماعيًا ورياضيًا.

وأعربت عن استيائها من تراجع الأوضاع داخل النادي على مختلف المستويات، مشيرة إلى أن المشهد أصبح صعبًا للغاية، مع تكرار وجود الشرطة داخل مقر النادي، دون أن تعرف أسباب الوصول إلى هذه المرحلة.

وفي سياق آخر، تحدثت ياسمين نوح عن الأوضاع المالية الصعبة التي يعاني منها عدد من لاعبي النادي، مؤكدة أن بعض اللاعبين لديهم مستحقات مالية متأخرة، رغم مطالبتهم بتحقيق الانتصارات وتقديم أفضل المستويات.

وأضافت أن هناك لاعبين اضطروا إلى بيع سياراتهم الخاصة بسبب الظروف المالية التي يمرون بها، مطالبة إدارة النادي بالاهتمام بأوضاعهم وصرف مستحقاتهم، قائلة إن ما يحدث معهم أمر غير مقبول.

كما كشفت أنها لم تمنح صوتها لمجلس الإدارة الحالي خلال الانتخابات الأخيرة، موضحة أنها قرأت المشهد مبكرًا، واختارت دعم بعض الأشخاص الذين كانت تعرف قدراتهم من خلال عملهم السابق في لجان النادي.

واختتمت ياسمين نوح تصريحاتها بالتأكيد على أن الزمالك يحتاج إلى تكاتف جميع أبنائه ورموزه في المرحلة الحالية، مشددة على ضرورة الحفاظ على هوية النادي ومكانته، وعدم السماح بتهميش الجمعية العمومية أو منح المستثمرين سلطة تفوق سلطة النادي في إدارة شركة الكرة.

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