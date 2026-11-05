خالد الغندور: مجلس الزمالك يحسم موعد الاجتماع الرسمي خلال ساعات

كشف الإعلامي خالد الغندور عن استقرار مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على عقد جلسة ودية اليوم الخميس، للحصول على الموافقة النهائية وتأكيد موعد الاجتماع الرسمي للمجلس، ومناقشة عدد من الملفات العالقة داخل النادي.

الزمالك

وأضاف الغندور عبر برنامجه «ستاد المحور»، أن المؤشرات تشير إلى اقتراب تحديد يوم الأحد المقبل موعدًا للاجتماع الرسمي، في ظل الوعكة الصحية التي تعرض لها حسام المندوه، أمين صندوق النادي.

ومن المنتظر أن يحسم المجلس الموعد النهائي خلال الجلسة الودية غدًا، تمهيدًا لمنح الضوء الأخضر لانعقاد الاجتماع الرسمي ومناقشة الملفات المطروحة.