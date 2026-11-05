الكنيسة الكاثوليكية تختتم مشاركتها في المؤتمر السنوي الحادي عشر لجنة الكهنة والرعاة بمجلس كنائس مصر

اختتمت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ممثلة في عدد من الآباء الكهنة، مشاركتها في المؤتمر السنوي الحادي عشر للجنة الكهنة والرعاة، بمجلس كنائس مصر، وذلك تحت شعار "مرمم الثغرات"، ببيت مار مينا، بإيبار.

تضمن اليوم الختامي للمؤتمر صلاة مسكونية، بمشاركة جميع العائلات الكنسية، بجانب محاضرة بعنوان "كمال وفداء شخص الرب يسوع".

وقدمت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ممثلة في الأب بطرس أنور، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بالفيوم، خلال فعاليات المؤتمر محاضرة، تناولت فيها أبرز التحديات التي تواجه الكاهن في حياته الأسرية، مؤكدًا أهمية الأسرة باعتبارها كنيسة صغيرة، ينبغي أن تعكس صورة جسد المسيح، وأن تكون واعية بالتحديات التي تواجهها، وقادرة على التعامل معها بروح الإيمان والمسؤولية.

تضمنت المحاضرة مساحة للحوار المتبادل، حيث ناقش المشاركون مجموعة من الأسئلة المتعلقة بهذه التحديات، من خلال مجموعات عمل صغيرة، أعقبها المناقشات، وتبادل الخبرات.

كذلك، استعرض الأب بطرس عددًا من التحديات الشائعة، وطرح بعض الرؤى العملية للتعامل معها، مع التركيز على مسؤولية الراعي، ودوره في مواجهة هذه التحديات، ومساندة الأسر التي يخدمها.

جاءت مشاركة كهنة الكنيسة الكاثوليكية بمصر، من خلال حضورهم الفعال في الفقرات الروحية، والصلوات المسكونية، إلى جانب التفاعل مع المحاضرات، واللقاءات الحوارية، وتبادل الخبرات مع نظرائهم من مختلف الكنائس، في إطار تعزيز الشركة المسكونية، والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة.