قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
كيفية صلاة الجمعة للمسافر؟.. دار الإفتاء توضح
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكنيسة الكاثوليكية تختتم مشاركتها في المؤتمر السنوي الحادي عشر لجنة الكهنة والرعاة بمجلس كنائس مصر

آباء الكنيسة الكاثوليكية بمصر
آباء الكنيسة الكاثوليكية بمصر
ميرنا رزق

اختتمت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ممثلة في عدد من الآباء الكهنة، مشاركتها في المؤتمر السنوي الحادي عشر للجنة الكهنة والرعاة، بمجلس كنائس مصر، وذلك تحت شعار "مرمم الثغرات"، ببيت مار مينا، بإيبار.

تضمن اليوم الختامي للمؤتمر صلاة مسكونية، بمشاركة جميع العائلات الكنسية، بجانب محاضرة بعنوان "كمال وفداء شخص الرب يسوع".

وقدمت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ممثلة في الأب بطرس أنور، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بالفيوم، خلال فعاليات المؤتمر محاضرة، تناولت فيها أبرز التحديات التي تواجه الكاهن في حياته الأسرية، مؤكدًا أهمية الأسرة باعتبارها كنيسة صغيرة، ينبغي أن تعكس صورة جسد المسيح، وأن تكون واعية بالتحديات التي تواجهها، وقادرة على التعامل معها بروح الإيمان والمسؤولية.

تضمنت المحاضرة مساحة للحوار المتبادل، حيث ناقش المشاركون مجموعة من الأسئلة المتعلقة بهذه التحديات، من خلال مجموعات عمل صغيرة، أعقبها المناقشات، وتبادل الخبرات.

كذلك، استعرض الأب بطرس عددًا من التحديات الشائعة، وطرح بعض الرؤى العملية للتعامل معها، مع التركيز على مسؤولية الراعي، ودوره في مواجهة هذه التحديات، ومساندة الأسر التي يخدمها.

جاءت مشاركة كهنة الكنيسة الكاثوليكية بمصر، من خلال حضورهم الفعال في الفقرات الروحية، والصلوات المسكونية، إلى جانب التفاعل مع المحاضرات، واللقاءات الحوارية، وتبادل الخبرات مع نظرائهم من مختلف الكنائس، في إطار تعزيز الشركة المسكونية، والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة.

الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية بمصر الكنيسة الكاثوليكية الكهنة كنائس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

نيافة الأنبا مارك

رسامة قمص بإيبارشية باريس وشمالي فرنسا بيد الأنبا مارك

ترشيحاتنا

شخصية «جون قسطنطين»

فيلم جديد يعيد شخصية جون قسطنطين إلى الشاشة برؤية مختلفة

النجمة جنات

جنات تتألق في دمنهور بليلة رومانسية كاملة العدد.. وتحتفي بنجاح النصيب

دعاء حكم

دعاء حكم تكشف تفاصيل أعمالها في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد