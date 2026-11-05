وزير الشئون الدينية الباكستاني يحضر مؤتمر الحج في جدة خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر

أعلنت وزارة الشؤون الدينية الباكستانية هذا الأسبوع أن الوزير سردار محمد يوسف سيشارك في مؤتمر ومعرض الحج في نسخته السادسة، الذي سيُعقد في جدة في الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر. وأوضحت الوزارة أن هذه المشاركة تعكس التزام إسلام آباد برعاية حجاجها وتلبية احتياجاتهم.

ويُقام الحدث تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتنظيم من وزارة الحج والعمرة السعودية وبالتعاون مع "برنامج خدمة ضيوف الرحمن" -أحد برامج رؤية المملكة 2030-، ويشهد مشاركة جهات حكومية وخاصة وغير ربحية، إلى جانب مسؤولين ومتخصصين من مختلف قطاعات خدمات الحج.

وسيضم المؤتمر أكثر من 520 جهة محلية ودولية، ستناقش سبل تحسين خدمات الحج والاستعدادات لموسم الحج المقبل.

وذكرت وزارة الشؤون الدينية في بيان لها أن الوزير سيحضر أيضاً اجتماعاً لرؤساء مكاتب شؤون الحج مع وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، لبحث ترتيبات موسم الحج لعام 1448هـ وتعزيز التنسيق مع السلطات السعودية.

وأشارت الوزارة إلى أن معرض الحج سيضم أكثر من 15 منطقة وبرنامجاً رئيسياً، تشمل مؤتمر الحج، ومجلس الحج، ومركز الأعمال، ومنطقة ريادة الأعمال والابتكار، وفعالية "هاكاثون"، بالإضافة إلى منتدى التوعية والتدريب الذي يُقام لأول مرة.

وأضاف البيان أن برامج المؤتمر والمعرض ستتضمن منتديات متخصصة، وجلسات حوارية، وطاولات مستديرة، وورش عمل، واجتماعات أعمال، إلى جانب منصات لإطلاق المبادرات، والإعلان عن الاتفاقيات، واستعراض الحلول والابتكارات.

وأكد البيان أن "المشاركة في مؤتمر ومعرض الحج تعكس التزام باكستان المستمر -من خلال مكتب شؤون الحج التابع لها- برعاية حجاجها وتلبية احتياجاتهم، وإتمام ترتيبات الخدمات والعقود في وقت مبكر". خُصِّصت لباكستان 179,210 حصة للحجاج لموسم حج عام 2027، حيث تم تخصيص 107,526 منها للبرنامج الحكومي، و71,684 للشركات الخاصة. ووفقاً لوزارة الشؤون الدينية الباكستانية، فقد تم حجز جميع المقاعد المتاحة ضمن البرنامج الحكومي خلال شهر أغسطس عبر نظام حجز إلكتروني.

وقد حددت الحكومة الباكستانية تكاليف الباقات الحكومية لحج عام 2027 بمبلغ 1.2 مليون روبية (4,300 دولار) للبرنامج القياسي الذي يمتد لنحو 40 يوماً، وبمبلغ 1.3 مليون روبية (4,660 دولاراً) للخيار الأقصر الذي تتراوح مدته بين 20 و25 يوماً.