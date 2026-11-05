محمد حليم: إمام عاشور يمتلك إمكانيات فنية مميزة لكنه مقصر في حق نفسه.. وعقليته تحتاج إلى تغيير

أكد محمد حليم، المدير الفني لفريق السكة الحديد، أن إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، يمتلك إمكانيات فنية كبيرة تؤهله للوصول إلى مستويات مميزة في كرة القدم، مشيرًا إلى أنه يعرف قدراته جيدًا منذ فترة تزاملهما في حرس الحدود.

وقال حليم، خلال تصريحاته عبر برنامج «مودرن سبورتس»، إنه عاصر إمام عاشور في بداياته مع حرس الحدود، عندما كان يعمل ضمن الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد سليمان، مؤكدًا أن اللاعب قدم مستويات مميزة منذ مشاركته معهم، ويمتلك قدرات فنية رائعة.

وأضاف أن إمام عاشور مقصر في حق نفسه بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنه كان يمتلك طموحًا كبيرًا في بداياته لصناعة اسم مميز في عالم كرة القدم، لكنه يحتاج إلى تغيير عقليته في المرحلة الحالية.

وأشار المدير الفني للسكة الحديد إلى أن إمام عاشور أصبح لاعبًا ناضجًا، ويمتلك من الإمكانيات ما يؤهله للاحتراف في أوروبا، مشددًا على ضرورة تركيزه داخل الملعب فقط، واستغلال قدراته الفنية بالشكل الأمثل.

واختتم محمد حليم تصريحاته بتوجيه نصيحة إلى لاعب الأهلي، مطالبًا إياه بجعل كرة القدم هدفه واهتمامه الأول خلال المرحلة المقبلة، حتى يتمكن من تحقيق أقصى استفادة من إمكانياته والوصول إلى المكانة التي يستحقها.