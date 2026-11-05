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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

20 مصابًا و10 سيارات إسعاف.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس العمال بسوهاج

جانب من الحادث
جانب من الحادث
سوهاج _ أنغام الجنايني

دفعت هيئة الإسعاف بمحافظة سوهاج بـ10 سيارات إلى موقع حادث انقلاب أتوبيس تابع لإحدى الشركات على طريق مطار سوهاج الدولي، لنقل 20 عاملًا أُصيبوا بإصابات متفرقة، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق مطار سوهاج الدولي، ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ إلى موقع البلاغ، بالتزامن مع تحرك سيارات الإسعاف.

استنفار الإسعاف لنقل مصابي الحادث

وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب أتوبيس تابع لإحدى الشركات، كان يستقله عدد من العمال، ما أسفر عن إصابة 20 شخصًا بإصابات متفرقة، وجرى الدفع بـ10 سيارات إسعاف للتعامل مع المصابين ونقلهم لتلقي الرعاية الطبية.

وتولت الأطقم الطبية تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهم إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والاطمئنان على حالتهم الصحية وتحديد طبيعة الإصابات التي لحقت بهم جراء الحادث.

وفي السياق ذاته، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة تداعيات الواقعة والعمل على رفع آثار انقلاب الأتوبيس من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

وتكثف الأجهزة المختصة جهودها لفحص ملابسات الحادث والوقوف على الأسباب التي أدت إلى انقلاب الأتوبيس، وبيان الظروف المحيطة بوقوعه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة واستكمال الإجراءات القانونية.

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