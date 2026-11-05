بملابس خادشة.. كواليس سقوط فني وزوجته عقب تصويرهما فيديوهات فاضحة

تباشر النيابة المختصة التحقيق مع فني وزوجته، لاتهامهما بتصوير ونشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرا خلاله وهما يرتديان ملابس خادشة للحياء ويوجهان عبارات مسيئة لشخص آخر، إلى جانب نشر مقاطع فيديو أخرى تتضمن ألفاظًا نابية وإيحاءات جنسية والتحريض على ارتكاب أعمال منافية للآداب العامة بمحافظة الإسكندرية.



وكشفت التحريات الأمنية أن الأجهزة المختصة رصدت تداول مقطع الفيديو المشار إليه، وبالفحص أمكن تحديد هوية القائم على النشر، وتبين أنه فني مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، كما تم تحديد وضبط السيدة الظاهرة معه في الفيديو، وتبين أنها زوجته ومقيمة بذات الدائرة.

وبمواجهتهما، أقرا بتصوير مقطع الفيديو ونشره عبر صفحة الزوج على مواقع التواصل الاجتماعي، بدافع النكاية في طليق الزوجة، بسبب وجود خلافات سابقة بينهما.

كما اعترف الزوج بنشر مقاطع الفيديو الأخرى التي تتضمن ألفاظًا نابية وإيحاءات جنسية خادشة للحياء، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.