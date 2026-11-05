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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

القبض على رجل وسيدة تعدّيا بالضرب على حارس عقار بالسويس.. وهذه عقوبتهما

المتهمان
المتهمان
معتز الخصوصي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات وبصحبتها آخر بالتعدّى بالضرب على حارس عقار بالسويس .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 نوفمبر الجارى تبلغ لقسم شرطة الأربعين بالسويس من (حارس عقار – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من إحدى السيدات لقيامها بالتعدى عليه بالضرب لرفضه إستخدامها المصعد الخاص بالعقار محل عمله تنفيذاً لقرار إتحاد ملاك ذات العقار .

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقها الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة فيصل) والشخص الظاهر صحبتها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

الأجهزة الأمنية مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعى الضرب حارس عقار

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