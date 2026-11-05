إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ودراجة بخارية بكوبري جزيرة شندويل في سوهاج

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية أعلى الكوبري البحري بقرية جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة المعنية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية أعلى الكوبري البحري بقرية جزيرة شندويل، ووجود مصابين بموقع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت الجهات المختصة إلى موقع البلاغ، وجرى التعامل مع آثار الحادث، فيما أسفر التصادم عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام، حيث يخضعون للفحوصات الطبية اللازمة، وتقديم الإسعافات والرعاية الصحية المطلوبة لهم، للاطمئنان على حالتهم وتحديد طبيعة الإصابات التي لحقت بهم جراء الحادث.

وتواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة للوقوف على أسباب التصادم، وبيان الظروف التي أدت إلى وقوعه أعلى الكوبري البحري بقرية جزيرة شندويل، مع متابعة الحالة الصحية للمصابين داخل المستشفى.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة، واستكمال الفحوصات والإجراءات المتعلقة بالحادث.