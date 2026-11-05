محمد صلاح: أدعم استمرار معتمد جمال مع الزمالك.. ووقف القيد ذنب المجلس الحالي

أكد محمد صلاح، لاعب الزمالك السابق، دعمه لاستمرار معتمد جمال في منصبه مع الفريق، مشيرًا إلى أنه تحمل الكثير خلال الفترة الماضية، وعمل في ظروف صعبة، ويحظى بحب اللاعبين داخل قلعة ميت عقبة.

وقال محمد صلاح، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي أحمد جلال عبر قناة صدى البلد، إن معتمد جمال يحتاج إلى الحصول على فرصة كاملة وشيء من الصبر، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الزمالك، موضحًا أن المدرب تحمل مسؤولية كبيرة في توقيت صعب.

وأضاف محمد صلاح أن أزمة الزمالك لا تتعلق بالجهاز الفني فقط، مؤكدًا أن ذنب المجلس الحالي يتمثل في إيقاف القيد، وهو ما أثر على قدرة النادي على تدعيم صفوفه.

وأشار محمد صلاح إلى أن كثرة البطولات التي يشارك فيها الزمالك، بالتزامن مع قلة الخبرات وعدد اللاعبين المتاحين، تثير لديه حالة من القلق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية جماهير الزمالك ودورها في مساندة الفريق، مشددًا على أن وجود الجمهور ودعمه المستمر يمثل قوة كبيرة للنادي في ظل الظروف الحالية.