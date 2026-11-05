الأرصاد تكشف تفاصيل انخفاض درجات الحرارة وأماكن تساقط الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية تشير إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة، بداية من اليوم، بعد أسبوع شهد ارتفاعات طفيفة في بعض الأيام وملحوظة في أيام أخرى، في درجات الحرارة بمعظم محافظات الجمهورية، مع التأثر ببعض الكتل الهوائية الصحراوية.

منخفض جوي

منخفض جوي

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن مصادر الكتل الهوائية ستبدأ في التغير بداية من اليوم، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية، معظمها قادم من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وهي كتل هوائية معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها، خاصة مع التأثر بمرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يساعد بشكل كبير على ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس، وهو ما يساعد أيضًا على تراجع وانخفاض قيم درجات الحرارة.

انخفاض درجات الحرارة

وأوضحت أن انخفاض درجات الحرارة سيكون بشكل تدريجي، حيث تنخفض درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى اليوم عن أمس بمعدل يتراوح من درجتين إلى 3 درجات، لتتراوح ما بين 27 و28 درجة مئوية خلال فترة النهار، وينطبق ذلك على معظم محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما تظل درجات الحرارة مرتفعة في جنوب الصعيد، على أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الانخفاض في قيم درجات الحرارة بمعظم المحافظات، وتبدأ محافظات جنوب الصعيد أيضًا في تسجيل انخفاض بدرجات الحرارة.

حالة الطقس

حالة الطقس خلال النهار

وأشارت إلى أن الطقس خلال فترة النهار سيكون خريفيًا، مائلًا للحرارة إلى حار في معظم محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويكون أكثر حرارة في جنوب الصعيد، حيث تسجل الأقصر وأسوان درجات حرارة عظمى تتراوح ما بين 35 و36 درجة مئوية.

حالة الطقس خلال الليل

ولفتت إلى أنه مع غياب أشعة الشمس خلال فترات الليل، يحدث مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، وتصبح الأجواء مائلة للبرودة، مع توقعات بأن تتراوح درجات الحرارة الصغرى في القاهرة خلال الليل ما بين 18 و19 درجة مئوية، وتصل إلى 17 درجة في المدن الجديدة، مشيرة إلى ضرورة الانتباه إلى برودة فترات الليل، التي من المتوقع أن تزداد خلال الليالي المقبلة، خاصة خلال فترات الفجر والصباح الباكر.

الأمطار

أماكن سقوط الأمطار

وأكدت الدكتورة منار غانم أن فرص سقوط الأمطار ستكون موجودة اليوم بالتزامن مع وجود المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، خاصة في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، حيث تتراوح الأمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة على أغلب السواحل المطلة على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري أو الدلتا.

وأضافت أن الأمطار قد تغزر أحيانًا، خاصة مع دخول فترات المساء وساعات الليل، على السواحل الشمالية الغربية، حيث من الممكن أن تشهد مناطق منها أمطارًا غزيرة، وكذلك مناطق من شمال الوجه البحري.

وأوضحت أن فرص سقوط الأمطار قد تمتد اليوم إلى مناطق من القاهرة الكبرى، لكنها ستكون أقل من المناطق الساحلية، وتكون فرص أمطار خفيفة بنسب حدوث تتراوح ما بين 20 و30%، في مدن القناة، ومن الممكن أن تشهد مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة.

نشاط الرياح

وفيما يتعلق بنشاط الرياح، أوضحت أن نشاط الرياح اليوم لن يكون موجودًا في القاهرة بشكل مؤثر، لكن من المتوقع أن تتراوح سرعات الرياح ما بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، في مناطق من محافظات الصعيد والسواحل الشمالية ومناطق من محافظة البحر الأحمر وسيناء، مشيرة إلى أن وجود نشاط للرياح خلال فترات المساء وساعات الليل يساعد بشكل أكبر على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

الشبورة

تحذير من الشبورة المائية

وأشارت إلى أن الشبورة المائية ما زالت موجودة حاليًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود شبورة مائية كثيفة أثرت بشكل كبير على مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في غرب البلاد والطرق المؤدية من وإلى غرب البلاد بالسواحل الشمالية.

وأشارت إلى أنه خلال ساعة ستبدأ الشبورة المائية في الاختفاء، وتتحسن الرؤية الأفقية على أغلب الطرق بشكل كبير.

انخفاضات في درجات الحرارة

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان انخفاض درجات الحرارة الذي بدأ اليوم مؤقتًا أم أنه بداية لانخفاضات أكبر خلال الفترة المقبلة، أكدت الدكتورة منار غانم أن الانخفاض الحالي سيكون بداية لانخفاضات أكثر خلال الفترات المقبلة، مع حدوث انخفاضات متتالية في قيم درجات الحرارة.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى غدًا ستتراوح ما بين 25 و26 درجة مئوية، كما ستشهد درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل انخفاضًا، لتصبح أقل من المعدلات، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 24 درجة مئوية في بعض الأيام، بينما تتراوح درجات الحرارة العظمى في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط ما بين 22 و23 درجة مئوية.

وأوضحت أن الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة سيكون ملحوظًا، لكن خلال فترات النهار ومع وجود أشعة الشمس سيكون الإحساس بالدفء موجودًا، في ظل الانخفاض المعتدل والبسيط في درجات الحرارة، بينما ستزداد البرودة خلال فترات الليل، حيث من الممكن أن تصل درجة الحرارة الصغرى في القاهرة إلى 16 درجة مئوية، وفي المدن الجديدة إلى 14 و15 درجة مئوية.

وأكدت أن برودة فترات الليل ستزداد بشكل كبير خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن فرص سقوط الأمطار ستظل موجودة غدًا الجمعة، ومن الممكن أن تكون الأمطار أكثر تأثيرًا من اليوم، مع تعمق المنخفض الجوي.

نصائح للمواطنين

وشددت الدكتورة منار غانم على أهمية الانتباه إلى طبيعة الطقس خلال الفترة المقبلة، قائلة إنه يجب التخلي تمامًا عن الملابس الصيفية والبدء في ارتداء الملابس الخريفية على مدار اليوم، موضحة أن الحديث عن ارتداء الملابس الشتوية ما زال مبكرًا بعض الشيء، لأن الإحساس بالدفء لا يزال موجودًا خلال فترات النهار مع سطوع الشمس، لكن يجب أن تكون الملابس أثقل من الملابس الصيفية، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

كما حذرت من تساقط الأمطار في المناطق الساحلية، لأنها ستكون مؤثرة، خاصة غدًا الجمعة، مشددة على ضرورة القيادة بهدوء تام وحذر شديد على الطرق، سواء مع تساقط الأمطار أو وجود الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر.

وأكدت أن فصل الخريف يشهد تغيرات سريعة في خرائط الطقس أو التنبؤات الجوية، ولذلك يجب متابعة النشرات الجوية بشكل يومي.