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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

والد أحمد صفوت: نجلي من أبناء الزمالك ونصر ابراهيم أول من تنبأ بموهبته

أحمد صفوت
أحمد صفوت
عبدالله هشام

أشاد صفوت الجزيري، والد اللاعب أحمد صفوت، نجم المنتخب الوطني للناشئين، بأداء نجله في بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً التي أقيمت في قطر.

وتوج المنتخب الوطني ببطولة كأس الخليج للناشئين بعدما تغلب على نظيره الإماراتي بثلاثية مقابل هدف في المباراة النهائية مساء أمس الأربعاء 4 نوفمبر 2026.

وقال صفوت في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية TeN: سعيد بتألق نجلي مع منتخب الناشئين في بطولة كأس الخليج تحت قيادة المدرب حسين عبد اللطيف، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وهو أمر جيد للغاية وسيمنحه دفعة قوية قبل المشاركة في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً المقرر إقامتها في قطر.

وتابع: أحمد صفوت من أبناء الزمالك، والراحل نصر ابراهيم كان أول من تنبأ بموهبته وأصر على انضمامه للفريق أثناء عمله كرئيس لقطاع الناشئين رغم صغر سنه في ذلك الوقت، والأولوية للابيض خلال الفترة المقبلة، ونتمنى حصول اللاعب على الفرصة مع الفريق الأول في المباريات القادمة.

كأس الخليج منتخب مصر منتخب مصر للناشئين أحمد صفوت نادي الزمالك

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