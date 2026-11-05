محمد عبدالجليل: منتخب الناشئين نجح بعيدًا عن الأضواء.. وحمادة صدقي مكسب للمنتخب الأولمبي

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر للناشئين حقق نجاحًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن ابتعاده عن الأضواء ساعده على العمل والتركيز، في ظل امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "منتخب الناشئين نجح وحقق نتائج مميزة لأنه يعمل بعيدًا عن الأضواء، ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين".

وأضاف: "حمادة صدقي مدرب هادئ ويمتلك خبرات كبيرة، ووجوده يمثل مكسبًا للمنتخب الأولمبي، كما أن اختيار أحمد حسن مديرًا للمنتخب خطوة جيدة، فهو يمتلك قدرات إدارية مميزة".

وتطرق نجم الكرة المصرية السابق إلى توقعاته بشأن جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2026، مشيرًا إلى أن مصر والمغرب والسنغال تأتي ضمن المنتخبات المرشحة للتتويج بجائزة أفضل منتخب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن محمد وهبي يأتي ضمن أبرز المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا، يليه حسام حسن.