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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شركة الكورة على الطاولة.. كواليس اجتماع حسين لبيب مع أعضاء الزمالك

حسين لبيب
حسين لبيب
باسنتي ناجي

 كشف الإعلامي مدحت شلبي، كواليس الجلسة التي عقدها حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مع أعضاء الجمعية العمومية، أمس، داخل حديقة النادي، والتي شهدت مناقشة عدد من الملفات المهمة، على رأسها إنشاء شركة الكرة، والاستثمار، والأوضاع المالية والرياضية داخل القلعة البيضاء.

الزمالك

وقال مدحت شلبي، خلال تقديمه برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة "MBC مصر 2"، إن حسين لبيب تحدث مع أعضاء النادي عن أسباب التوجه لإنشاء شركة الكرة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو توفير موارد مالية جديدة للزمالك، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

وأوضح أن الحديث عن حصول المستثمرين على النسبة الأكبر من الشركة يأتي بهدف جذب أكبر عدد من العروض الاستثمارية، على أن يتم التفاوض لاحقًا بشأن النسبة النهائية لكل طرف، سواء للنادي أو المستثمر، مشيرًا إلى أن النسب المطروحة لم تُحسم حتى الآن، وقد تصل إلى 30% أو 40% أو 50% وفقًا لما ستسفر عنه المفاوضات.

وأضاف أن ملف الأكاديميات سيكون ضمن اتفاقية إنشاء شركة الكرة، حيث سيكون على المستثمر الجديد الانتظار لحين انتهاء العقود الحالية للأكاديميات، أو سداد المستحقات المالية للأطراف المتعاقدة حاليًا، لتولي المسؤولية بعد ذلك، كما أكد حسين لبيب، بحسب ما نقله شلبي، أن المستثمرين سيكونون مصريين فقط، ولا توجد نية لدخول مستثمرين أجانب.

وتطرق الاجتماع إلى موعد الجمعية العمومية، حيث شدد حسين لبيب على أهمية حضور الأعضاء، رغم تحفظ البعض على إقامتها يوم الثلاثاء، مؤكدًا تمسكه بالموعد، مع طرح فكرة توقيع غرامة مالية على المتغيبين بهدف ضمان الحضور، في انتظار قرار مجلس الإدارة بشأن اعتماد هذا المقترح.

وأشار شلبي إلى أن التصويت على شركة الكرة خلال الجمعية العمومية سيكون بنظام الموافقة أو الرفض، من خلال اختيار "نعم" أو "لا" بشأن النسبة المطروحة.

وأكد رئيس الزمالك، خلال الجلسة، أنه حتى في حالة وصول عرض استثماري بقيمة مالية كبيرة بعد انتهاء الجمعية العمومية، لن يتم اتخاذ أي قرار نهائي دون اتباع الإجراءات اللازمة، والتي تتضمن الحصول على 3 تقييمات من 3 شركات تابعة للبنك المركزي، ثم إرسالها إلى الجهات المعنية، وبعد ذلك الدعوة لعقد جمعية عمومية جديدة للتصويت على العرض وقيمته والموافقة عليه من عدمها.

وشدد حسين لبيب على أنه المسؤول الأول والأخير عن ملف شركة الكرة، وأنه سيتولى قيادة المفاوضات والتعامل مع المستثمرين بنفسه، منعًا لتكرار ما حدث في السابق من تعدد الأطراف التي تتحدث وتتفاوض باسم النادي، كما رفض الخوض في سيرة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وكان حريصًا على منع توجيه الحديث أو الانتقادات لأي عضو خلال الجلسة.

وأوضح لبيب أن إنشاء شركة الكرة يستهدف أيضًا إبعاد النادي عن الصراعات الانتخابية، خاصة أن ملف الكرة كثيرًا ما يتحول إلى محور أساسي في الدعاية الانتخابية للمرشحين خلال انتخابات النادي.

حسين لبيب الزمالك منتخب مصر الاهلي

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