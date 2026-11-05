3007 طلاب يشاركون في فعاليات مبادرة «وعيك يهمنا» بمدارس دمياط

تواصل مبادرة “ وعيك يهمنا ” فعالياتها التوعوية بمدارس محافظة دمياط، حيث شهد الأسبوع الخامس من المبادرة، تنفيذ مجموعة من الأنشطة والندوات التثقيفية، بمشاركة 3007 طلاب وطالبات، وذلك تحت رعاية الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، ة الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط.

وتُنفذ المبادرة بالتعاون بين المجلس القومي للسكان ومديرية التربية والتعليم، ممثلة في إدارة التنمية المستدامة، بهدف رفع الوعي بالقضايا السكانية وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الطلاب.

وشملت فعاليات الأسبوع الخامس تنظيم طوابير صباحية سكانية وندوات توعوية بعدد من المدارس، وهي، مدرسة الفاروق عمر بن الخطاب، مدرسة الشهيد الأصيل، مدرسة النصر المشتركة، مدرسة السيالة الجديدة.

وتضمنت فقرات الطابور الصباحي والندوات مناقشة عدد من القضايا المهمة، في مقدمتها المشكلة السكانية وتداعياتها، وتنظيم الأسرة، والزواج المبكر ومخاطره على الفتاة والمجتمع، والتسرب من التعليم، إلى جانب تقديم رسائل توعوية للفتيات حول الابتزاز الإلكتروني وسبل الحماية منه.

وشهدت الفعاليات حضور الأستاذة ياسمين جوهر، مدير فرع المجلس القومي للسكان بمحافظة دمياط، والأستاذة ميرفت الخلايلي، مدير إدارة التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم، و جيهان عبيد، و نشوى عديل، موجهي التنمية المستدامة بمركز دمياط، إلى جانب مديري المدارس ومسؤولي التنمية المستدامة بكل مدرسة.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار تكثيف جهود التوعية بالقضايا السكانية داخل المؤسسات التعليمية، وبناء وعي الأجيال الجديدة بالقضايا المجتمعية، وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.