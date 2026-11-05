جرح بالرأس وسلاح أبيض.. التحقيق في مشاجرة دامية نشبت بين عاطلين بالقليوبية

تباشر النيابة العامة التحقيق في مشاجرة نشبت بين شخصين بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أسفرت عن إصابة أحدهما بجرح في الرأس وكدمة باليد اليسرى، وذلك على خلفية خلافات مالية بينهما.

كواليس الواقعة

وكشفت التحريات أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب، فيما استخدم الطرف الأول، وهو عاطل وله معلومات جنائية، سلاحًا أبيض كان بحوزته، محدثًا إصابة الطرف الثاني.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن نشوب مشاجرة بين شخصين بالقليوبية، وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وأنها حدثت بتاريخ 24 أكتوبر الماضي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزتهما على سلاح أبيض وعصا خشبية، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.