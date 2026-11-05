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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تنصح المواطنين: تخلوا عن الملابس الصيفية تماماً بدءا من اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

كشفت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن البلاد ستتأثر اعتبارا من اليوم الخميس بكتل هوائية شمالية معتدلة معظمها قادم من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط بالتزامن مع مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا؛ مما يساعد على ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءا من أشعة الشمس وتسهم في انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة.

وقالت إن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا طفيفا اليوم بمعدل يتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية لتتراوح العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 27 إلى 28 درجة مئوية على أن تتوالى الانخفاضات خلال الأيام المقبلة.. موضحة أن الانخفاض الأول سيشمل أغلب محافظات شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد على أن يمتد تدريجيا إلى محافظات الصعيد اعتبارا من الجمعة وعلى مدار الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى الطقس اليوم سيكون مائلا للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار على أغلب المحافظات الشمالية وأكثر حرارة على جنوب الصعيد.. لافتة إلى أن درجات الحرارة الصغرى ستتراوح على القاهرة الكبرى خلال ساعات الليل ما بين 18 و19 درجة مئوية بينما تسجل في المدن الجديدة ما بين 16 و17 درجة مئوية.

الأجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الليل على معظم الأنحاء 

الأجواء ستكون مائلة للبرودة خلال ساعات الليل
وأوضحت أن الأجواء خلال ساعات الليل ستكون مائلة للبرودة إلى باردة على معظم أنحاء الجمهورية خاصة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، مع تجاوز الفروق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى أكثر من 10 درجات مئوية الأمر الذي يستدعي الانتباه إلى التغيرات الملحوظة في درجات الحرارة بين النهار والليل.

وحذرت غانم من تكون شبورة مائية اليوم على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأنها قد تكون كثيفة أحيانا، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وذلك خلال الفترة من الرابعة فجرا وحتى التاسعة صباحا ثم تتلاشى تدريجيا مع سطوع أشعة الشمس التي تحسن مستوى الرؤية على أغلب الطرق.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم، بنسب حدوث تتجاوز 40%، على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وقد تغزر أحيانا مع تقدم ساعات المساء ودخول فترات الليل خاصة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وقالت إن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة بنسب حدوث تتراوح بين 10 و20% على مناطق متفرقة من مدن القناة وقد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى.. لافتة إلى وجود نشاط للرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وسيناء ومحافظة البحر الأحمر، وهو ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأكدت استمرار تأثير المنخفضات الجوية لتشمل يوم الجمعة مع استمرار فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على المحافظات الشمالية .. مشيرة إلى أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح خلال الأسبوع المقبل ما بين 24 و26 درجة مئوية، بما يعزز الإحساس بأجواء أقرب إلى الأجواء الشتوية بدءا من الجمعة.

وشددت على أن المناطق الساحلية ستكون الأكثر تأثرا بفرص سقوط الأمطار خلال اليومين المقبلين، وقد تشهد أمطارا متفاوتة الشدة تصل إلى الغزارة أحيانا.. مطالبة المواطنين بمتابعة التحديثات الجوية واتخاذ الحيطة والحذر خلال فترات سقوط الأمطار.

ونصحت غانم المواطنين بالتخلي تماما عن الملابس الصيفية، والاعتماد على الملابس الخريفية المناسبة طوال اليوم، في ظل الانخفاضات المتوقعة في درجات الحرارة، مع ضرورة ارتداء ملابس مناسبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بسبب الأجواء المائلة للبرودة إلى الباردة.

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