جامعة القاهرة تتقدم 49 مركزا وتدخل قائمة أفضل 200 جامعة عالميًا

واصلت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، تحقيق تقدمها في التصنيفات الدولية المرموقة، حيث تصدرت الجامعات المصرية في نسختي تصنيف ليدن الهولندي (Leiden Ranking) لعام 2026، وحققت قفزة جديدة في ترتيبها العالمي، لتحتل المركز 161 عالميًا في النسخة المفتوحة (Open Edition) من بين 2964 جامعة، مقارنة بالمركز 210 عام 2023، متقدمة 49 مركزًا خلال ثلاث سنوات، لتدخل بذلك قائمة أفضل 200 جامعة عالميًا في هذه النسخة من التصنيف.

كما حققت الجامعة تقدمًا في النسخة التقليدية (Traditional Edition)، لتحتل المركز 245 عالميًا من بين 1618 جامعة، مقارنة بالمركز 279 عام 2023، متقدمة 34 مركزًا، بما يعكس التطور المتواصل في منظومة البحث العلمي بالجامعة، وتعزيز حضورها وتأثيرها في المجتمع الأكاديمي الدولي.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار تنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة لتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار، وتعزيز جودة الإنتاج البحثي وتأثيره الدولي، من خلال دعم الباحثين، وتشجيع النشر في الدوريات العلمية المرموقة، وتوسيع التعاون البحثي الدولي، وربط البحث العلمي بالأولويات الوطنية والتحديات التنموية، إلى جانب المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء والتصنيفات الدولية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن تقدم الجامعة 49 مركزًا عالميًا في تصنيف ليدن الهولندي خلال ثلاث سنوات، وتصدرها الجامعات المصرية، يعكسان التطور النوعي الذي تشهده منظومة البحث العلمي، والجهود المؤسسية المستمرة للارتقاء بجودة الإنتاج البحثي وتعزيز تأثيره الدولي، مشيرًا إلى أن الجامعة تتبنى رؤية تستهدف الانتقال من التركيز على حجم النشر العلمي إلى تعظيم قيمته وتأثيره، بما يعزز مكانتها مؤسسةً بحثية رائدة تسهم بفاعلية في إنتاج المعرفة عالميًا.

وأضاف رئيس الجامعة أن طموح جامعة القاهرة لا يتوقف عند تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، وإنما يمتد إلى إحداث تأثير علمي ومجتمعي ملموس، من خلال الاستثمار في قدرات الباحثين، ودعم البحوث متعددة التخصصات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وتوسيع الشراكات البحثية الدولية، مع التركيز على تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات وحلول مبتكرة تستجيب للأولويات الوطنية وتدعم التنمية المستدامة، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية للتميز البحثي تُقاس بما يضيفه من معرفة وما يحققه من أثر في حياة الإنسان والمجتمع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن نتائج تصنيف ليدن لعام 2026 تعكس تقدمًا ملموسًا في حجم الإنتاج البحثي ومؤشرات تأثيره العلمي، حيث سجلت الجامعة في النسخة المفتوحة 9357 بحثًا، مقارنة بنحو 6984 بحثًا عام 2023، بزيادة تقارب 34%، كما ارتفع عدد الأبحاث المصنفة ضمن أعلى 10% من الأبحاث الأكثر تأثيرًا عالميًا من 461 إلى 749 بحثًا، بزيادة تتجاوز 62%.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن نتائج النسخة المفتوحة أظهرت كذلك إدراج 324 بحثًا ضمن أعلى 5% من الأبحاث الأكثر تأثيرًا عالميًا، فيما سجلت الجامعة في النسخة التقليدية 6207 أبحاث، من بينها 495 بحثًا ضمن أعلى 10%، و221 بحثًا ضمن أعلى 5% من الأبحاث الأكثر تأثيرًا، مشيرًا إلى استمرار العمل على تحسين جودة النشر العلمي، وتعزيز التعاون البحثي الدولي، وتوجيه الجهود البحثية نحو المجالات ذات الأولوية العلمية والمجتمعية.

وكشفت نتائج التصنيف عن إدراج 15 جامعة مصرية في النسخة التقليدية، و31 جامعة مصرية في النسخة المفتوحة، مع احتفاظ جامعة القاهرة بالمركز الأول مصريًا في كلتا النسختين. كما أظهرت النتائج استمرار تقدم الجامعة في النسخة التقليدية من المركز 279 عام 2023، إلى 260 عام 2024، ثم 247 عام 2025، وصولًا إلى المركز 245 عالميًا عام 2026.

وجدير بالذكر أن تصنيف ليدن الهولندي يصدر عن مركز دراسات العلوم والتقنية (CWTS) بجامعة ليدن في هولندا، ويُعد من التصنيفات الدولية المتخصصة في قياس الأداء البحثي للجامعات، اعتمادًا على بيانات النشر العلمي والاستشهادات البحثية، دون الاستناد إلى استطلاعات السمعة الأكاديمية.

ويعتمد التصنيف في نسخته التقليدية على قاعدة بيانات Web of Science، بينما تستند النسخة المفتوحة إلى قاعدة OpenAlex، ويقيس الأداء البحثي من خلال مؤشرات تشمل التأثير العلمي، والتعاون البحثي، والنشر بنظام الوصول الحر، والتنوع بين الجنسين في النشاط البحثي.

ويعكس هذا التقدم استمرار جامعة القاهرة في تعزيز مكانتها على خريطة البحث العلمي العالمي، ومواصلة تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية لبناء جامعة بحثية رائدة، تجمع بين التميز الأكاديمي والابتكار والتأثير المجتمعي، وتسهم بفاعلية في إنتاج المعرفة ودعم مسارات التنمية المستدامة.