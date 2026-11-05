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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيلو البيضاء بـ84 جنيه..أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 5 نوفمبر

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
رشا عوني

شهدت أسعار الدواجن والبيض حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، وسط متابعة المواطنين لحركة الأسعار في الأسواق، خاصة مع زيادة الاهتمام بمعرفة تكلفة احتياجات الأسرة اليومية.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026

  • سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة نحو 74 جنيهًا، بينما وصل للمستهلك إلى 84 جنيهًا.
  • يتراوح سعر كيلو البانيه ما بين 200 إلى 230 جنيها 
  • بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو نحو 94 جنيهًا في المزرعة، و104 جنيهات للمستهلك.
  • سجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 100 جنيه في المزرعة، و110 جنيهات للمستهلك.
  • بلغ سعر كيلو الفراخ الأمهات نحو 70 جنيهًا في المزرعة، و80 جنيهًا للمستهلك.

أسعار البيض اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026

  • سجل سعر طبق البيض الأبيض (30 بيضة) نحو 100 إلى 105 جنيهات.
  • بلغ سعر طبق البيض الأحمر نحو 115 إلى 117 جنيهًا.
  • وصل سعر طبق البيض البلدي إلى نحو 124 و125 جنيهًا.

أسباب اختلاف أسعار الدواجن والبيض

تتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، أبرزها أسعار الأعلاف والذرة الصفراء وفول الصويا، وتكاليف النقل والتوزيع، فضلًا عن حجم المعروض داخل الأسواق ومعدلات الطلب والشراء.

وتختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى وفقًا لتكاليف النقل وهوامش الربح، وقد تشهد تغيرات على مدار اليوم وفقًا لحركة البيع والشراء.

تصحيح أسعار الدواجن 

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن الارتفاع الحالي في أسعار الدواجن لا يُعد زيادة بالمعنى المتداول، وإنما يمثل تصحيحًا للسعر العادل الذي يحقق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك المصري.

تكاليف الإنتاج والعرض والطلب تحدد الأسعار

وأوضح السيد أن صناعة الدواجن في مصر قوية، مشيرًا إلى أن أسعارها تتأثر بعدة عوامل، في مقدمتها تكاليف الإنتاج ومدخلاته، إلى جانب آليات العرض والطلب في السوق.

الدواجن

وأكد أن تحركات الأسعار ترتبط بتغير هذه العوامل، موضحًا أن تقييم الأسعار يجب أن يراعي تكلفة الإنتاج واحتياجات السوق، بما يحقق التوازن بين استمرار المنتجين في العمل وقدرة المستهلكين على الشراء.

سعر الدواجن

تصحيح السعر العادل

وشدد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية على أن الارتفاع الحالي يعكس، بحسب وصفه، تصحيحًا للسعر العادل للدواجن، بما يراعي مصالح طرفي السوق، المنتج والمستهلك.

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