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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن 21% في أكتوبر 2026.. والتجار: تصحيح وسعر عادل بعد التراجعات الكبيرة

قفزة في أسعار الدواجن في مصر منذ يناير الماضي
قفزة في أسعار الدواجن في مصر منذ يناير الماضي
رانيا أيمن

شهدت أسعار الدواجن في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، بعدما تحركت من مستويات منخفضة في بداية العام إلى مستويات أعلى، وسط تأكيدات من العاملين بالقطاع بأن الزيادة الحالية تمثل تصحيحًا للأسعار بعد تراجعات كبيرة تكبد خلالها المنتجون خسائر ممتدة.

ارتفع سعر الدواجن من 87.85 جنيه في 2 يناير 2026 إلى 106.44 جنيه، بزيادة قدرها 18.59 جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 21.16%.

وسجلت أسعار الدواجن أعلى مستوى لها عند 122.37 جنيه في 10 مارس 2026، بزيادة بلغت 34.52 جنيه مقارنة بمستويات بداية يناير، وبنسبة ارتفاع وصلت إلى نحو 39.3%.

أسعار الدواجن ترتفع 21% منذ بداية العام

تكشف مقارنة الأسعار المسجلة في بداية العام بالمستويات الحالية عن ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن، إذ زاد السعر بنحو 18.59 جنيه، ليصل إلى 106.44 جنيه، مقارنة بـ87.85 جنيه في 2 يناير الماضي.

ورغم هذا الارتفاع، فإن السعر الحالي لا يزال أقل من أعلى مستوى مسجل خلال الفترة، والبالغ 122.37 جنيه في 10 مارس 2026، بفارق 15.93 جنيه.

وتأتي هذه التحركات في ظل تأثر صناعة الدواجن بتكاليف الإنتاج ومدخلاته، إلى جانب التغيرات في حجم المعروض ومستويات الطلب، وهي عوامل تؤثر بصورة مباشرة في حركة الأسعار داخل الأسواق.

شعبة الدواجن: الارتفاع الحالي تصحيح للسعر العادل

من جانبه، قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن الارتفاع الحالي في أسعار الدواجن لا يمثل زيادة بالمعنى المتعارف عليه، وإنما يعد تصحيحًا للسعر العادل للمنتج والمستهلك المصري.

وأوضح، خلال حديثه ببرنامج «حضرة المواطن»، أن صناعة الدواجن قوية، إلا أن أسعارها تتأثر بتكاليف الإنتاج ومدخلاته، فضلًا عن حركة العرض والطلب.

الدواجن

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت انخفاضًا كبيرًا في أسعار الدواجن، إذ وصلت تكلفة إنتاج الكيلو إلى 72 جنيهًا، في حين كان يُباع بسعر 60 جنيهًا، وتراجع في بعض الأحيان إلى 58 جنيهًا.

وأضاف أن استمرار البيع بهذه المستويات تسبب في خسائر كبيرة للمنتجين على مدار 8 أشهر كاملة، معتبرًا أن التحرك السعري الحالي يأتي في إطار تصحيح الأسعار بعد فترة من البيع بأقل من تكلفة الإنتاج.

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن بعد التراجعات الكبيرة؟

ترتبط حركة أسعار الدواجن بمجموعة من العوامل، أبرزها تكلفة الإنتاج، وأسعار الأعلاف ومدخلات التربية، وحجم المعروض من الدواجن في الأسواق، إلى جانب معدلات الاستهلاك والطلب.

وبحسب تصريحات رئيس شعبة الدواجن، فإن الانخفاض السابق في الأسعار إلى مستويات تقل عن تكلفة الإنتاج وضع المنتجين أمام خسائر متواصلة، وهو ما يجعل عودة الأسعار إلى مستويات أعلى جزءًا من عملية تصحيح السوق، وفق تقديره.

ومع ذلك، فإن انعكاس هذا التصحيح على المستهلك يظل مرتبطًا بمستوى السعر النهائي وقدرة الأسر على تحمل تكاليف الغذاء، خاصة مع أهمية الدواجن باعتبارها أحد مصادر البروتين الأساسية للمواطنين.

هل تستمر أسعار الدواجن في الارتفاع؟

يتوقف اتجاه أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة على تطورات تكلفة الإنتاج وحجم المعروض والطلب، فضلًا عن قدرة المنتجين على مواصلة الإنتاج دون تكبد خسائر.

وفي الوقت نفسه، تمثل استدامة الأسعار عند مستويات مناسبة تحديًا للسوق، إذ يحتاج المنتج إلى سعر يغطي تكاليفه ويحقق هامشًا مناسبًا، بينما يسعى المستهلك إلى الحصول على الدواجن بأسعار تتناسب مع قدرته الشرائية.

وتعكس التحركات المسجلة منذ بداية العام هذه المعادلة بين تكلفة الإنتاج والسعر النهائي، في وقت يرى فيه العاملون بالقطاع أن الارتفاع الحالي يأتي بعد فترة طويلة من التراجعات التي أضرت بالمنتجين.

ارتفعت أسعار الدواجن بنحو 21.16% مقارنة بمستواها في 2 يناير 2026، لتصل إلى 106.44 جنيه، بعدما سجلت أعلى مستوى عند 122.37 جنيه في 10 مارس الماضي.

وفي المقابل، يرى سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن الارتفاع الحالي يمثل تصحيحًا للسعر العادل بعد تراجعات كبيرة تسببت في خسائر للمنتجين على مدار 8 أشهر، مؤكدًا أن الأسعار تتحدد وفق تكاليف الإنتاج وحركة العرض والطلب.

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