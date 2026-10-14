بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

بدأت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء انخفاضا تدريجيا بعد ارتفاعات كبيرة واضحة خلال الآونة الأخيرة إلا انها بدأت تنخفض لتصل بسعر 75 جنيهًا للكيلو بالمزرعة بعدما كان سعرها 80 جنيهًا أمس .

أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة حيث وصل سعر الكيلو ل 75 جنيهًا بالمزرعة ،وتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات ليصل سعر الكيلو بالمزرعة ل 75 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 90 جنيه .



كذلك انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 107 جنيه بعدما كان سعرها 112جنيهًا وتصل للمستهلك 120جنيهًا.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 132 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما استقر سعر كيلو البانيه اليوم لـيتراوح بين 190 و 220 جنيهًا في بعض المحلات أى ارتفع مايقرب من 20 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70 لـ 90 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيهًا.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 130 بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 90 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 120 جنيهات.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 140 جنيه جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيهات .

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فيما أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار طبق البيض في الأسواق المحلية تتراوح حاليا بين 135 و150 جنيها للمستهلك، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية عادلة ولا تمثل مبالغة في التسعير.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ، أن الفترة الماضية شهدت زيادة في الطلب على بيض المائدة بالتزامن مع دخول المدارس، ما ساهم في تنشيط حركة البيع ودعم المنتج المحلي .



وأشار إلى أن منتجي البيض والدواجن تكبدوا خسائر كبيرة استمرت لأكثر من 8 أشهر، موضحًا أن الأسعار الحالية تأتي في إطار تصحيح الأوضاع التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية .