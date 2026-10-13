ضبط 77 كيلو لحوم ودواجن فاسدة داخل مطاعم بحي شرق سوهاج

في حملة رقابية استهدفت حماية المواطنين من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تمكنت مديرية الطب البيطري بسوهاج من ضبط 77 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن ومصنعات اللحوم مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، داخل عدد من المطاعم بنطاق حي شرق مدينة سوهاج، اليوم الثلاثاء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات.

حملة مكبرة على مطاعم سوهاج

وجاءت الحملة في إطار جهود تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية والمطاعم، والتأكد من صلاحية المنتجات المقدمة للمواطنين، ومنع تداول اللحوم والمنتجات مجهولة المصدر التي قد تمثل خطرًا على الصحة العامة.

ونفذت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري الحملة، تحت إشراف الدكتورة مروة عمر الفاروق، القائم بأعمال مدير الإدارة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لحي شرق، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والإدارة التموينية، ومباحث التموين.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط الكميات المخالفة، التي تنوعت بين اللحوم والدواجن ومصنعات اللحوم، وتبين أنها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ليجري اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها، وفقًا للقواعد المنظمة لتداول المنتجات الغذائية.

وشارك في تنفيذ الحملة الدكتورة مروة عمر الفاروق، والدكتور علي فراج، والدكتورة هبة مرعي، طبيبا التفتيش بإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بسوهاج.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد حمدي محمد، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، استمرار الحملات التفتيشية على المطاعم ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، بالتعاون مع الجهات المعنية، للتصدي للمخالفات وضبط المنتجات غير المطابقة للاشتراطات الصحية.

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار خطة الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الأغذية المتداولة، حفاظًا على صحة المواطنين ومنع وصول المنتجات الفاسدة إلى موائدهم.