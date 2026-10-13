العثور على جثمان رضيع حديث الولادة ملقى بطريق أسيوط – سوهاج بالمراغة

في مشهد مؤلم أثار التساؤلات حول ملابسات الواقعة، عُثر على جثمان طفل رضيع حديث الولادة ملقى على طريق أسيوط – سوهاج، في نطاق مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، وسط تحركات من الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكشف الظروف المحيطة بالعثور عليه.

بلاغ بالعثور على جثمان رضيع في سوهاج

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي بلاغ يفيد بالعثور على طفل حديث الولادة متوفى وملقى على الطريق، بنطاق مركز المراغة، وعلى الفور جرى التعامل مع البلاغ، واتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، فيما تسلمت الجهات المختصة جثمان الطفل لاتخاذ اللازم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لتحديد أسباب الوفاة، وفحص ملابسات العثور على جثمان الطفل، والوقوف على الظروف التي أحاطت بالحادث، إلى جانب التحقق مما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وتواصل الجهات المختصة فحص تفاصيل الواقعة للوصول إلى حقيقة ما جرى، وتحديد المسؤوليات حال ثبوت وجود شبهة جنائية، فيما تظل أسباب الوفاة والملابسات المحيطة بالعثور على الرضيع غير محسومة لحين انتهاء الإجراءات والفحوصات اللازمة.