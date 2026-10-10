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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وجبة محشي تنتهي بإصابة 5 أشخاص باشتباه تسمم غذائي في سوهاج.. ماذا حدث؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

وجبة محشي على مائدة واحدة، أعقبها شعور بآلام في البطن، لتنتهي الواقعة بنقل 5 أشخاص إلى المستشفى، هكذا تحولت وجبة طعام داخل أحد المساكن بحي الكوثر في محافظة سوهاج إلى واقعة اشتباه تسمم غذائي، استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الجهات المختصة إخطارًا يفيد بإصابة 5 أشخاص بأعراض مرضية عقب تناولهم وجبة محشي داخل محل سكنهم بحي الكوثر بمحافظة سوهاج، وعلى الفور جرى التعامل مع البلاغ ونقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات المطلوبة.

وبحسب المعلومات الأولية، شعر المصابون بآلام في البطن عقب تناول الوجبة، ما أثار الاشتباه في تعرضهم لتسمم غذائي، فيما جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم داخل المستشفى، لمتابعة حالتهم الصحية والتعامل مع الأعراض التي ظهرت عليهم.

أسماء المصابين

وضمت قائمة المصابين كلًا من:" أحمد س. م، 45 عامًا، وأحمد م. و، 27 عامًا، ومعوض د. إ، 44 عامًا، وجلال م. ح، 37 عامًا، ومحمود ح. ا، 42 عامًا".

وتم التعامل طبيًا مع الحالات المصابة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد السبب وراء ظهور الأعراض المرضية عقب تناول وجبة المحشي.

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