سوهاج.. رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس ودعم المحافظات المجاورة

أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، توجيهات عاجلة لجميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والوحدات المحلية بالمحافظة، برفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة بكافة القطاعات، وذلك تحسباً لحدوث تغيرات مناخية مفاجئة وهطول الأمطار وسوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، والذي أشار إلى استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب الصعيد.

ماذا حدث؟

وجنوب سيناء، وخليج العقبة، ومناطق من محافظة البحر الأحمر (الغردقة وسفاجا)، مع تحذيرات مشددة من احتمالية تشكل السيول خلال ساعات الليل وحتى غد السبت، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية.

وفي إطار التضامن والتكامل بين المحافظات، وجه المحافظ برفع جاهزية خطوط الدعم السريع لتقديم المساندة الفورية لمحافظات الجوار إذا استدعى الأمر.

تم تحديد مركز ومدينة (أخميم وساقلتة) كأقرب نقاط للدعم والتحرك نحو محافظة البحر الأحمر، وتحديد مركز ومدينة (البلينا) كأقرب نقطة لتقديم الدعم والمساندة لمحافظة قنا.

من جانبه، يقود كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج، متابعة مستمرة وعلى مدار الساعة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن.

لضمان مراجعة كافة مخرات السيول، وتطهير شبكات الصرف الصحي، وجاهزية معدات التدخل السريع وسيارات شفط المياه، والاطمئنان على استقرار شبكات الكهرباء والمياه بجميع القطاعات.