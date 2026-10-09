قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء ماليزيا يرحب بالرئيس السيسي.. والخارجية الماليزية تبرز تطور العلاقات بين البلدين
شريف فتحي في افتتاح القمة 26 للمجلس العالمي للسياحة والسفر: مصر تمتك جميع المقومات اللازمة للنمو والنجاح
لا ضغوط لتجديد العقد.. بايرن ميونخ يطمئن جماهيره بشأن أوليسي
تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي رسميًا.. الساعة 12:00 يوم جمعة تصبح 11:00 مساء
الاتحاد الأوروبي يدين العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية ويتعهد بضمان استمرار عملها
أغلق الأسانسير.. مواطن يمنع نقل مريضة غسيل كلوي إلى المستشفى بالمنوفية
مصر تطلق حملة «إيد بإيد.. سند وأمان» لدعم النازحين في غزة قبل الشتاء
رسالة ترحيب بالرئيس السيسي في كوالالمبور.. ومباحثات ثنائية مرتقبة غدا | صور
استعدادًا لمباراة القمة.. إمام عاشور ينشر صورة من تدريبات الأهلي
الأهلي يكتسح الزمالك في أرقام القمة بالدوري خلال الألفية الجديدة
قبل انتهاء المهلة بـ3 أيام.. كيف تحصل على وحدة بديلة بنظام الإيجار القديم
حكاية وطن في 12 سنة.. تريليون جنيه استثمارات صناعية وصادرات بـ55 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير أمن سوهاج يتفقد التمركزات الأمنية بميدان الثقافة وشارع الجمهورية ومدخل العمرة

جانب من جولة مدير أمن سوهاج
جانب من جولة مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أجرى اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، جولة ميدانية لتفقد التمركزات الأمنية بميدان الثقافة وشارع الجمهورية ومدخل العمرة، في إطار المتابعة المستمرة للحالة الأمنية والوقوف على مدى جاهزية القوات للتعامل مع مختلف المواقف، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بنطاق المحافظة.

جولة ميدانية لمتابعة الحالة الأمنية بسوهاج

وشملت الجولة تفقد عدد من التمركزات الأمنية بالمناطق الحيوية، حيث تابع مدير أمن سوهاج انتشار القوات بمواقعها، واطمأن على انتظام الخدمات الأمنية واليقظة التامة للعناصر المشاركة في تأمين الشوارع والميادين، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل الأمني.

وتأتي الجولة في إطار حرص مديرية أمن سوهاج على تكثيف المتابعة الميدانية لمختلف المواقع الأمنية، والتأكد من كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة لأي مستجدات، بما يحقق الانضباط في الشارع ويحافظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

تعزيز التواجد الأمني بالمناطق الحيوية

وأكدت الجولة أهمية استمرار التواجد الأمني الفعال بالميادين والشوارع الرئيسية والمداخل الحيوية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على حركة المواطنين، فضلًا عن تعزيز الشعور بالأمان لدى الأهالي والمترددين على تلك المناطق.

كما تعكس المتابعة الميدانية حرص القيادات الأمنية على التواصل المباشر مع القوات في مواقع عملها، والوقوف على طبيعة المهام المكلفة بها، والتأكد من تنفيذ الخطط الأمنية وفقًا للتوجيهات المقررة.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج جهودها للحفاظ على الأمن العام وتحقيق الانضباط، من خلال الانتشار المدروس للقوات والمتابعة المستمرة لمختلف الخدمات، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وتوفير الأجواء الآمنة للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مدير أمن سوهاج جولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2026.. عيار 21 الآن والجنيه الذهب

النائبة الراحلة أماني أبو سحلي

بعد وفاة النائبة أماني أبو سحلي..تعرف على مصير مقعدها الشاغر بمجلس النواب

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 أكتوبر

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار نيابي عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة أبوه وأمه بطنطا

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع ملحوظ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

قطع المياه

خلال ساعات .. قطع المياه عن بعض مناطق الهرم| تفاصيل

ترشيحاتنا

الحياة الزوجية

دار الإفتاء: الزوجان مأموران بأن يحسنا العشرة فيما بينهما

دار الإفتاء

هل يجوز للمريض النفسي الحديث مع الطبيب في الأمور الزوجية؟.. الإفتاء تجيب

قوافل الأوقاف الدعوية

لتعزيز الوعي الوطني.. قوافل الأوقاف الدعوية تواصل رسالتها في بورسعيد والسويس

بالصور

الكاكاو الخام.. 7 فوائد صحية قد تجعله مشروبك المفضل وتحذير من الأنواع المحلاة

فوائد غير متوقعة للكاكاو الخام
فوائد غير متوقعة للكاكاو الخام
فوائد غير متوقعة للكاكاو الخام

أسعار ومواصفات سوزوكي فرونكس 2026 في السوق السعودي

سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026

قبل الضغط على الزناد.. ترامب يستعين ببرامج الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ القرارات العسكرية

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فستان ناعم.. إلهام شاهين تبهر متابعيها

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد