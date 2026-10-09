مدير أمن سوهاج يتفقد التمركزات الأمنية بميدان الثقافة وشارع الجمهورية ومدخل العمرة

أجرى اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، جولة ميدانية لتفقد التمركزات الأمنية بميدان الثقافة وشارع الجمهورية ومدخل العمرة، في إطار المتابعة المستمرة للحالة الأمنية والوقوف على مدى جاهزية القوات للتعامل مع مختلف المواقف، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بنطاق المحافظة.

جولة ميدانية لمتابعة الحالة الأمنية بسوهاج

وشملت الجولة تفقد عدد من التمركزات الأمنية بالمناطق الحيوية، حيث تابع مدير أمن سوهاج انتشار القوات بمواقعها، واطمأن على انتظام الخدمات الأمنية واليقظة التامة للعناصر المشاركة في تأمين الشوارع والميادين، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل الأمني.

وتأتي الجولة في إطار حرص مديرية أمن سوهاج على تكثيف المتابعة الميدانية لمختلف المواقع الأمنية، والتأكد من كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة لأي مستجدات، بما يحقق الانضباط في الشارع ويحافظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

تعزيز التواجد الأمني بالمناطق الحيوية

وأكدت الجولة أهمية استمرار التواجد الأمني الفعال بالميادين والشوارع الرئيسية والمداخل الحيوية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على حركة المواطنين، فضلًا عن تعزيز الشعور بالأمان لدى الأهالي والمترددين على تلك المناطق.

كما تعكس المتابعة الميدانية حرص القيادات الأمنية على التواصل المباشر مع القوات في مواقع عملها، والوقوف على طبيعة المهام المكلفة بها، والتأكد من تنفيذ الخطط الأمنية وفقًا للتوجيهات المقررة.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج جهودها للحفاظ على الأمن العام وتحقيق الانضباط، من خلال الانتشار المدروس للقوات والمتابعة المستمرة لمختلف الخدمات، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وتوفير الأجواء الآمنة للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.