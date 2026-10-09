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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مسلسل في قبضة أمن سوهاج.. مباحث أخميم تضبط 82 تذكرة شابو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في ضبط أحد مروجي المخدرات وبحوزته 63 تذكرة من مخدر الشابو، فيما عثرت القوات على 19 تذكرة أخرى تركها متهم ثانٍ قبل ضبطه، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 82 تذكرة، خلال حملة أمنية استهدفت بؤر الاتجار بالمخدرات بدائرة مركز أخميم شرق المحافظة.

وجاءت التحركات الأمنية في إطار جهود مديرية أمن سوهاج لملاحقة المتاجرين بالمواد المخدرة وتجفيف منابع ترويجها، بتوجيهات اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، الذي يواصل دعم الحملات الأمنية لضبط الخارجين على القانون.

تفاصيل الواقعة

وبدأت تفاصيل الواقعة بتمكن الحملة من ضبط المتهم وليد. م. خ، المعروف باسم «مسلسل»، وبحوزته 63 تذكرة من مخدر الشابو، إلى جانب هاتف محمول ومبلغ مالي قدره 320 جنيهًا، فيما كشفت التحركات عن وجود 19 تذكرة أخرى من المادة المخدرة تركها متهم ثانٍ ولاذ بالفرار قبل ضبطه.

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد مكان المتهم الهارب وضبطه، فيما جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقاد الحملة الرائد محمد فهمي، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، بمشاركة الرائد محمود ضاحي، معاون أول المباحث، والنقباء مصطفى ناصر ومحمد الكشكي، ضمن جهود مكثفة لمواجهة نشاط مروجي المواد المخدرة بنطاق المركز.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم المضبوط، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة، فيما تتواصل جهود البحث لضبط المتهم الثاني وكشف كافة ملابسات الواقعة.

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