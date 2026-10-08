محافظ سوهاج يوجه بإنهاء إجراءات صرف الفروق المالية المتأخرة لعمال اليومية بطما

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن صدور توجيهات مشددة لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، بهدف سرعة صرف الفروق المالية المتأخرة في رواتب العاملين بنظام السركي (عمال اليومية).

وذلك تماشياً مع قرار مساواتهم بزملائهم في باقي مراكز المحافظة لتوحيد الأجور وتطبيق مبادئ العدالة والمساواة بين جميع العاملين.

محافظة سوهاج

من جانبه، أكد السيد كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج، أنه يتابع عن كثب تنفيذ هذه الإجراءات لضمان تدوير عجلة الصرف دون أي عوائق.

وأشار إلى أنه تم التشديد على إدارة الحسابات بالديوان العام للمحافظة بالتنسيق السريع لإنهاء المعوقات المالية، وضمان صرف الأجور الموحدة للعاملين دون تأخير بدءًا من الشهر الجاري.

واختتم نائب المحافظ تصريحاته مؤكداً أن تلبية المطالب المشروعة للمواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين تأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.