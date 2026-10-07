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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فيديو يُثير الجدل .. تلاميذ ابتدائي يقفزون من فوق سور مدرسة حكومية بأخميم في سوهاج | شاهد

جانب من الفيديو المتداول
جانب من الفيديو المتداول
سوهاج _ أنغام الجنايني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو أثار حالة من الجدل والاستياء، ظهر خلاله عدد من التلاميذ بالمرحلة الابتدائية أثناء محاولتهم الخروج من إحدى المدارس الحكومية، بدائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، من خلال القفز من أعلى سور المدرسة.

وأظهر الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تجمع عدد من التلاميذ أمام سور المدرسة، قبل أن يبدأ بعضهم في تسلقه والقفز إلى الجانب الآخر، في مشهد بدا فيه غياب وسائل الأمان، كما ظهرت ضمن المشاهد طفلات وهن يقفزن من أعلى السور، الأمر الذي أثار مخاوف المتابعين على سلامتهن.

ماذا حدث؟

وأبدى عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي استياءهم من الواقعة، مطالبين بسرعة بحث ملابسات الفيديو والوقوف على أسباب خروج التلاميذ بهذه الطريقة، ومعرفة مدى وجود إشراف من إدارة المدرسة على حركة التلاميذ.

وتقع المدرسة محل الواقعة بإحدى المناطق الشعبية التابعة لدائرة مركز شرطة أخميم، فيما لم يتضح حتى الآن على نحو رسمي توقيت تصوير الفيديو أو السبب الحقيقي وراء محاولة التلاميذ مغادرة المدرسة من أعلى السور.

وطالب أولياء الأمور بضرورة التعامل مع الواقعة بمنتهى الجدية، خاصة أن الأمر يتعلق بتلاميذ في سن صغيرة، ويمكن أن تعرضهم مثل هذه التصرفات للسقوط والإصابة، مؤكدين أهمية تشديد الرقابة على بوابات المدارس خلال فترات دخول وخروج الطلاب، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المشاهد.

ويبقى الفيديو المتداول محل فحص من الجهات المعنية، للوقوف على حقيقة الواقعة وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات المناسبة حال ثبوت وجود أي تقصير أو مخالفة، حفاظًا على سلامة التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية.

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