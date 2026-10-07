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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يوجه بفتح حارة مرورية مغلقة بمدخل جرجا للقضاء على التكدس

جانب من الحارة
جانب من الحارة
سوهاج _ أنغام الجنايني

وجه اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفتح الحارة المرورية المغلقة بمدخل مدينة جرجا الرئيسي، وذلك تلبية لشكاوى المواطنين وتيسيرا لحركتهم اليومية.

وجاء التوجيه بالتنسيق الكامل مع إدارة مرور سوهاج لتنظيم المدخل ليعمل بنظام حارتين (دخول وخروج)، مع وضع مسارات مرورية ثابتة ومحددة.

محافظة سوهاج

وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق السيولة المرورية اللازمة، والقضاء تماما على التكدس والازدحام الذي تشهده المنطقة، لا سيما خلال فترة الظهيرة وأوقات الذروة.

وكانت وحدة الرصد الإعلامي بالمحافظة قد رصدت في وقت سابق تضرر أهالي مدينة جرجا وشكواهم من غلق إحدى الحارات بالمدخل الرئيسي، وهو ما كان يتسبب في اختناقات مرورية حادة تعطل مصالح المواطنين، مما استدعى التدخل الفوري من الأجهزة التنفيذية لحل المشكلة وإعادة الانضباط للشارع.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج محافظ سوهاج حارة مرورية

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