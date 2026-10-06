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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنجاز طبي جديد.. رئيس جامعة سوهاج يجري عملية جر احية ذات مهارة فائقة

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ٥٣ لانتصارات أكتوبر المجيدة، أجرى الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، وأستاذ جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية والفريق الطبي المصاحب، منذ قليل عملية جراحية ذات مهارة فائقة.

يأتي ذلك ضمن دوره الطبي والمهني في خدمة المرضى، إلى جانب مسؤولياته في قيادة الجامعة.

جامعة سوهاج

وأكد النعماني أن العمل داخل مستشفيات الجامعة مستمر على مدار الساعة في ظل ما تشهده الجامعة من تطور في إمكاناتها الطبية، مؤكدًا أن ٦ أكتوبر ليست مجرد ذكرى، وإنما قيمة للعمل والعطاء والإنجاز، التي جسدها أبطال أكتوبر في ملحمة وطنية خالدة، والتي تتجدد في كل موقع من مواقع العمل والإنتاج وخدمة المواطنين.

من جانبه قال الدكتور ياسر عثمان مدير الوحدة، إن هذه العملية تعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى نجاحات الوحدة في علاج الحالات المعقدة الصعبة ذات المهارة العالية، مضيفا انه تم اجراء جراحة دقيقة لشاب يبلغ من العمر ٢٩ عامًا، أصيب بالشلل الكامل بالطرف العلوي الأيمن، وذلك نتيجة إصابة شديدة بالضفيرة العصبية إثر تعرضه لحادث سيارة منذ نحو 5 أشهر، إلى جانب كسر مضاعف في عظمة القصبة اليمنى ما استدعى إجراء تدخلات جراحية متخصصة لعلاج الإصابات.

وأضاف مدير الوحدة أن العملية تم خلالها إجراء توصيل الأعصاب المقطوعة بإستخدام الميكروسكوب الجراحي، واستعادة وظيفتها ، وعودة وظائف الأطراف المصابة إلى ممارسة حياتهم بصورة أفضل، من خلال المتابعة والتأهيل بعد الجراحة.

جدير بالذكر ان الفريق الجراحي بقيادة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ومؤسس وحدة الجراحات الميكروسكوبية ضم كل من الدكتور ياسر عثمان مدير الوحدة، الدكتور احمد فيصل مدرس، والدكتور محمد شحاتة مدرس مساعد، ومن التخدير الدكتور احمد عزمي مدرس مساعد، والاطباء احمد عويس ومصطفي خالد وفريق التمريض تحت اشراف سناء اسماعيل، ومني هاشم.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج رئيس جامعة سوهاج عملية ذكرى أكتوبر

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