قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوعد الصادق.. كيف بشّر النبي بنصر أكتوبر؟ قصة رؤيا سبقت حرب 73
لا يقدم المردود الفني .. معتمد جمال يرحب برحيل أحمد فتوح عن الزمالك
وصل 52.50 .. سعر الدولار اليوم في البنوك
الجفري يستعيد مشاهد علماء مصر على الجبهات ويدعو للجيش: اللهم احفظ خير أجناد الأرض
ملحمة خالدة.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر
كاتب كويتي: 6 أكتوبر.. صفحة مضيئة في سجل العلاقات المصرية الكويتية
الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة نسبيًا وارتفاع تدريجي للحرارة حتى السبت
وزير الخزانة الأمريكي: العقوبات تؤتي ثمارها وإيران لم تصدّر أي نفط خام الشهر الماضي
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم وسط مدينة طولكرم بفلسطين
موعد مباراة منتخب الشباب أمام الجزائر في تصفيات شمال إفريقيا والقنوات الناقلة
دموع فى عيون وقحة ورأفت الهجان.. مسلسلات جسدت انتصارات أكتوبر
وزير حرب الاحتلال يرفع حالة التأهب عشية 7 أكتوبر.. وبن جفير يقود حملة هدم بالطور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

جانب من الاحتفال بسوهاج
جانب من الاحتفال بسوهاج

في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، قام اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، صباح اليوم، بوضع إكليلا من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء المحافظة، يرافقه اللواء أشرف عبد المالك مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعميد أ.ح وائل أبو القاسم المستشار العسكري للمحافظة.

احتفالات ذكرى نصر أكتوبر الـ53 بسوهاج

وشهد مراسم وضع الإكليل كلا من: كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ولفيف من القيادات الأمنية، والتنفيذية، والشعبية، وممثلي الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين، وممثلي جامعة سوهاج، والشباب، والمرأة، وذوي الإعاقة، وكافة أطياف المجتمع السوهاجي.

وبدأت المراسم بعزف فرقة الموسيقى العسكرية سلام الوزير، أعقبه قيام المحافظ بوضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري تخليدا لذكري الشهداء، ثم عزفت موسيقى الشرطة "سلام الشهيد"، أعقبها قراءة الفاتحة على أرواح شهداء مصر وفاءً لهم وعرفانًا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات دفاعاً عن سلامة الوطن والشعب المصري العظيم.

واختتمت المراسم بعزف السلام الجمهوري، ثم قام محافظ سوهاج بتحية الحضور جميعا وتقديم التهنئة لهم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج نصر أكتوبر مدير أمن سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد وفاة باحثة وحجر 200 شخص.. أمريكا تحذر: مرض غامض في روسيا قد ينتشر سريعًا

أسعار الطماطم

قبل ما تشتري.. مفاجأة بشأن أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة

ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

الإعلامي الراحل وائل الابراشي

كسرا كالون الباب وهربا.. محاولة اقتحام شقة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي بمصر القديمة

المتصوفة البلغارية الراحلة بابا فانغا

وفاة باحثة وحجر صحي.. مرض غامض في روسيا يثير مخاوف عودة الطاعون للعالم

زيادة في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

عيار 21 يسجل رقماً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

إصابة سيدة في بورسعيد

مش مسامحاكي يا سحر .. نقل سيدة للمستشفى بعد محاولتها إنهاء حياتها ببورسعيد

حمزة عبد الكريم

مجرد نقاش فني.. منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ترشيحاتنا

نادية الجندي

كنت بتنكر وانزل السينمات.. نادية الجندي تكشف كواليس «مهمة في تل أبيب»

نادية الجندي

نادية الجندي: جسمي بيقشعر لما أفتكر لحظات انتصار أكتوبر

شيرين

شيرين.. تركي آل الشيخ يثير حيرة الجمهور بمنشور غامض ويشعل التكهنات

بالصور

هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ وشعر مبلل

هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ و شعر مبلل
هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ و شعر مبلل
هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ و شعر مبلل

طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء

طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء
طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء
طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن.. وجبة شهية بمكونات بسيطة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن.. وجبة شهية بمكونات بسيطة وطعم لا يقاوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن.. وجبة شهية بمكونات بسيطة وطعم لا يقاوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن.. وجبة شهية بمكونات بسيطة وطعم لا يقاوم

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد