احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، قام اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، صباح اليوم، بوضع إكليلا من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء المحافظة، يرافقه اللواء أشرف عبد المالك مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعميد أ.ح وائل أبو القاسم المستشار العسكري للمحافظة.

احتفالات ذكرى نصر أكتوبر الـ53 بسوهاج

وشهد مراسم وضع الإكليل كلا من: كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ولفيف من القيادات الأمنية، والتنفيذية، والشعبية، وممثلي الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين، وممثلي جامعة سوهاج، والشباب، والمرأة، وذوي الإعاقة، وكافة أطياف المجتمع السوهاجي.

وبدأت المراسم بعزف فرقة الموسيقى العسكرية سلام الوزير، أعقبه قيام المحافظ بوضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري تخليدا لذكري الشهداء، ثم عزفت موسيقى الشرطة "سلام الشهيد"، أعقبها قراءة الفاتحة على أرواح شهداء مصر وفاءً لهم وعرفانًا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات دفاعاً عن سلامة الوطن والشعب المصري العظيم.

واختتمت المراسم بعزف السلام الجمهوري، ثم قام محافظ سوهاج بتحية الحضور جميعا وتقديم التهنئة لهم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.