ترقية 2100 من العاملين بجامعة سوهاج

أفادت القناة الأولى، بأن جامعة سوهاج اعتمدت قرار ترقية 2100 من العاملين بالجامعة ممن تنطبق عليهم شروط الترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، وذلك وفقًا لأحكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 173 لسنة 2026.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن القرار يشمل ترقية 700 من العاملين بقطاع التعليم، إلى جانب 1400 من العاملين بالمستشفيات الجامعية، في إطار تطبيق القواعد المنظمة للترقيات وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وقال أمير القاضي، مدير إدارة الموارد البشرية، إن الجامعة تحرص بصورة دورية على ترقية العاملين بها، تقديرًا لجهودهم ودعم مسيرتهم الوظيفية.

وأضاف أن رئيس الجامعة كان قد اعتمد في يناير الماضي ترقية 1700 من العاملين، ليصل إجمالي من تمت ترقيتهم خلال 10 أشهر إلى 3800 من أعضاء الجهازين الإداري والطبي بقطاع التعليم في الجامعة.