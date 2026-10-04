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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

12 مليونًا و900 ألف جنيه مكافآت النشر العلمي للباحثين بجامعة سوهاج عن عام 2025

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

وافق مجلس جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة في جلسته المنعقدة لشهر سبتمبر ٢٠٢٦، على صرف مكافآت النشر العلمي عن أبحاث عام ٢٠٢٥، لعدد ٥٩٥ عضو هيئة تدريس و ١٤١١ باحثا، بإجمالي ١٢ مليونا و٩٠٠ الف جنيه.

جامعة سوهاج

وأكد النعماني أنه تم زيادة الحد الأقصى للمكافأة من ٥٠ ألف جنيه إلى ٦٠ ألف جنيه،  بما يعكس اهتمام الجامعة بتشجيع الباحثين على النشر في الدوريات العلمية الدولية ذات التأثير المرتفع.

وتعزيز ثقافة التميز البحثي بين منسوبيها، بما يدعم جهود الجامعة نحو الارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والبحثي وتحسين مكانتها في التصنيفات الدولية المرموقة.

وأضاف الدكتور رمضان صالح مدير وحدة إدارة المشروعات ورئيس لجنة مكافآت النشر العلمي وجوائز الجامعة،  أن صرف المكافآت وزيادة الحد الأقصى لها يمثلان حافزًا مهمًا لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لمواصلة التميز والإنتاج البحثي والنشر في المجلات العلمية المرموقة.

مقدما الدكتور لرئيس الجامعة لدعمه المتواصل للبحث العلمي والباحثين، وحرصه الدائم على توفير بيئة أكاديمية وبحثية محفزة للإبداع والابتكار.

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