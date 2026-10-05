إحالة 7 موظفين بمحليات سوهاج للنيابة بتهمة التلاعب بالمتغيرات المكانية

أحال اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، سبعة موظفين من العاملين بالوحدات المحلية، شملت فنيين ومسؤولي حماية الأراضي والمتغيرات المكانية بمراكز "طهطا، وطما، وأخميم"، إلى النيابة المختصة للتحقيق معهم في مخالفات وظيفية جسيمة.

ماذا حدث؟

جاء قرار المحافظ بناءً على تقارير لجان المتابعة التي كشفت عن تقاعس المتهمين عن أداء مهام عملهم، وتراخيهم في اكتشاف ورصد المخالفات البنائية في المهد، مما سهل ارتكابها واكتمالها دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تبين من التحقيقات الأولية عدم رصد بعض المتهمين لمخالفات متعلقة بالمنظومة الرقمية للمتغيرات المكانية، وقيامهم بالعرض غير الأمين على وحدة المتغيرات بالمحافظة، فضلاً عن استغلال نماذج تصالح تخص حالات أخرى تختلف تماماً عن الحالات التي ينصب عليها المتغير المكاني وبإحداثيات مغايرة، بهدف تقنين أوضاع مخالفة بطرق غير قانونية.