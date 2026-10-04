تأييد حكم السجن 10 سنوات لـ 4 لصوص و 3 لآخرين سرقوا 4 كيلو ذهب بطريق سوهاج

أيدت الدائرة الرابعة الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، حكم الدرجة الاولى بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات و آخرين بالسجن 3 سنوات لقيامهم بقطع الطريق على 3 أشخاص وسرقة 4 كيلو مصوغات ذهبية بمركز صدفا بأسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال إبراهيم الشريف رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة الرئيس بالمحكمة و محمد جمال حمزة، نائب رئيس المحكمة ، و أمانة سر عليان جامع ووائل عبد الحميد و أحمد سعد

تعود وقائع القضية رقم 2903 لسنة 2024 جنايات مركز صدفا إلى ورود بلاغا لمركز الشرطة من " " صمويل . ف . م " و " أكرم . ع . ح " و " عماد . م . ف " يعملون بإحدى شركات المشغولات الذهبية بمحافظة سوهاج ، انه أثناء سيرهم مستقلين سيارة ملاكي الخاصة بالشركة بمركز صدفا متجهين إلى مركز طما بمحافظة سوهاج وبحوزتهم حقيبة بداخلها 4 كيلو جرام مشغولات ذهبية وأمام قرية الوعاضلة بمركز صدفا فوجئوا بسيارة ميكروباص تقوم بالتضييق عليهم بالطريق عدة مرات وقامت بقطع الطريق أمامهم ونزل منها 4 أشخاص احدهم يحمل سلاحا ناريا واثنين يحملون العصا والشوم وقاموا بالتعدي عليهم بالضرب وإشهار السلاح الناري وقام احدهم برش مياه على وجوههم وقاموا بالاستيلاء على حقيبة المشغولات الذهبية وإطلاق الأعيرة النارية ليتمكنوا من الهرب.

وأمر اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط بتشكيل فريق بحث برئاسة مدير المباحث الجنائية بالمديرية وقيادة الرائد محمد السيد أبودومة رئيس مباحث مركز شرطة صدفا وبإجراء التحريات السرية وتتبع كاميرات المراقبة بخط سير المجني عليهم توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " محمد . ع . ش " 35 عاما، لا يعمل ، و " عادل . م . ع " 30 عاما ، سائق توك توك ، و " إبراهيم . م . إ " 38 عاما ، حلاق ، و " مصطفى . ع . ش " 40 عاما ، لا يعمل ، و " حسام . س . م " 42 عاما، سائق، و " محمود . ش . ع " 17 عاما، سائق توك توك.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم الأول " مصطفى . ع . ش " قام بالتخطيط والإعداد المسبق لارتكاب واقعة سرقة المجني عليهم منذ فترة حيث قام هو وشقيقه المتهم الرابع " محمد . ع . ش " ومعهم المتهم الثالث " إبراهيم. م . إ " بالإتفاق فيما بينهم على سرقة المجني عليهم حال عودتهم من توزيع المشغولات الذهبية على محلات الصاغة بمدينة صدفا وذلك لعلمه إعتياد المجني عليهم التردد على منطقة الصاغة بذات اليوم من كل أسبوع وسلوكهم نفس الطريق دون تغيير حيث أنه يتردد على الصاغة ويعلم عن قدوم المجني عليهم بكميات كبيرة من الذهب منذ فترة كبيرة فعقدوا العزم وبيتوا النية على سرقة المجني عليهم بالإكراه فقاموا بالإتفاق مع باقي المتهمين وقام المتهم الرابع بإعداد سلاح ناری فرد خرطوش محلى الصنع ( لإستخدامه في واقعة السرقة بالإكراه وأعد المتهمان الأول والثالث كلا منهما عصا شوم لإستخدامها في واقعة سرقة المجني عليهم بالإكراه كما أعد المتهم الثاني زجاجة بها ماء مخلوط ((بشطة طعام ) لإستخدامها في سرقة المجني عليهم بالإكراه .

وأضافت التحريات أن المتهم الأول قام بالاتصال بالمتهم الخامس كونه يعمل سائقا وطلب منه إحضار سيارة والتي استخدمت في الواقعة وذلك مقابل مبلغ مالي عشرة ألاف جنيها وقام بالإتفاق مع المتهم السادس بأن يقوم برصد ومراقبة المجني عليهم حيث أنه يعمل سائق توك توك وكان يستخدمه في المراقبة حيث قام بمراقبة المجني عليهم حال ترددهم على محلات الصاغة بمدينة صدفا وخروجهم منها متجهين لمدينة طما وفور مشاهدته للمجني عليهم قام بالإتصال بباقى المتهمين لإعلامهم بتحرك المجني عليهم فتوجهوا لمحل الواقعة مستقلين سيارة ميكروباص قيادة المتهم الخامس و قاموا باستيقاف المجني عليهم وترجل المتهمين نحوهم قاموا بتهديد المجني عليهم بما معهم من سلاح ناري وعصا شوم وقاموا بسرقتهم بالإكراه تحت تهديد السلاح وقام المتهم بإطلاق عيار ناري لإرهابهم وبث الرعب في نفوسهم لإجبارهم على التخلي عن ما معهم من مشغولات ذهبية وأخذوا الحقيبة وبداخلها كمية من المشغولات الذهبية حوالي أربعة كيلو جرام تقريباً وقام المتهم الثاني عادل بإلقاء الماء المخلوط بشطة الطعام في وجههم فاغشى بصرهم لمنعهم من معرفة أرقام السيارة الميكروباص التي يستقلوها أثناء تنفيذ الواقعة وقام المتهم الأول بأخذ مفتاح السيارة وقاموا بالهروب.

وبتقنين الإجراءات القانونية تمكن ضباط مباحث مركز شرطة صدفا من ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة وارشدوا عن المسروقات وتبين انه عبارة عن (۱۹۳) غويشه ذهب مختلفة الأشكال وكذا (230 ) قرط ذهبي و ( ٤٣٣ ) خاتم ذهب و ( ٤ ) سلسله ذهب و ( ۱۰ ) دليات ذهب مختلفة الأشكال .