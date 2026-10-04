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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«متدفعوش جنيه».. تضامن سوهاج تحذر من إعلان وهمي باسمها عن عيادات بـ300 ألف جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

في واقعة أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حذرت مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج المواطنين من إعلان متداول يزعم طرح عيادات بمقدم 300 ألف جنيه، مؤكدة أن المنشور المتداول لا يمت للمديرية بصلة، وأنها غير مسؤولة عن أي تعاملات مالية أو بيانات قد يقدم عليها المواطنون بناءً عليه.

وأكدت المديرية أن المنشور ظهر عبر إحدى صفحات التواصل الاجتماعي التي تحمل اسم محدد، وتضمن معلومات بشأن طرح عيادات ومقدم مالي قدره 300 ألف جنيه، وهو ما تم نفيه بشكل قاطع من جانب مسؤولي التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

تضامن سوهاج تكشف حقيقة المنشور

ومن جانبه، نفى ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، صحة ما ورد في المنشور المتداول، موضحًا أن المديرية لم تصدر أي إعلان بشأن طرح عيادات بالمبلغ المشار إليه، وأن ما يتم تداوله عبر الصفحة المذكورة لا يمثل أي جهة تابعة لمديرية التضامن الاجتماعي.

وشدد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي على ضرورة عدم الانسياق وراء المنشورات التي تحمل أخبارًا أو إعلانات منسوبة إلى الجهات الرسمية دون التأكد من مصدرها، خاصة المنشورات التي تتضمن طلب مبالغ مالية أو بيانات شخصية من المواطنين.

الصفحة الرسمية هي المصدر

وأوضحت مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج أن البيانات والأخبار والإعلانات الخاصة بها يتم نشرها من خلال الصفحة الرسمية للمديرية، والتي تعد المصدر المعتمد للتأكد من حقيقة أي معلومات يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت المديرية إخلاء مسؤوليتها القانونية والمالية عن أي أضرار أو تعاملات قد تنتج عن تصديق المواطنين للمنشور المتداول أو التواصل مع ناشريه، كما حملت مسؤولي الصفحة التي نشرت الإعلان المسؤولية القانونية عن محتواه وما قد يترتب عليه من آثار.

وطالبت «تضامن سوهاج» المواطنين بضرورة التأكد من أي إعلان قبل التعامل معه أو إعادة نشره، وعدم دفع أي مبالغ مالية استنادًا إلى منشورات مجهولة المصدر، مع الرجوع إلى المصادر الرسمية للمديرية للتحقق من صحة المعلومات.

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