محافظ سوهاج يوجه بالتعامل الفوري مع واقعة عقر 11 شخصاً بساقلته

في إطار جهود محافظة سوهاج للحفاظ على سلامة المواطنين وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة بما يتوافق مع معايير الرفق بالحيوان، أصدر اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، توجيهات عاجلة لمديرية الطب البيطري بالمحافظة، بالتنسيق الكامل مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته، لتشكيل لجان بيطرية متخصصة للتعامل الفوري مع مستجدات الأوضاع بالمركز.

ماذا حدث؟

تأتي هذه التحركات عقب تلقي غرفة عمليات المحافظة بلاغاً يفيد بتعرض 11 شخصاً لعقر كلب بنطاق مركز ومدينة ساقلته.

وعلى الفور، كلف المحافظ الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم وتوفير الأمصال واللقاحات اللازمة في جميع المستشفيات والمراكز الطبية المعنية.

في سياق متصل، باشرت لجان الطب البيطري التحرك الميداني للتحفظ على الكلب العقور المتسبب في الواقعة وإخضاعه للملاحظة البيطرية للكشف عن مرض السعار، بالتوازي مع إطلاق حملات مكثفة لتحصين.

كما تقرر تعقيم الكلاب الضالة في المنطقة لمنع تكاثرها عشوائياً وضمان عدم تشكيلها خطراً على المارة مع تخصيص موقع مؤقت بحي الكوثر ومده بالامصال واللقاحات لتحصين الكلاب الضالة.

يُذكر أن محافظة سوهاج قد خطت خطوات سباقة في هذا الملف من خلال إبرام بروتوكولات تعاون مشتركة بين مديرية الطب البيطري وكل من جهاز مدينة سوهاج الجديدة وجهاز مدينة أخميم الجديدة، بهدف إنشاء شلاتر ومراكز إيواء مجهزة للكلاب الضالة.

وتواصل المديرية تنفيذ حملاتها اليومية بجميع مراكز المحافظة لتطبيق منظومة (TNR) القائمة على "الرصد، والتعقيم، والتحصين، وإعادة الإطلاق أو الإيواء"، باعتبارها الأسلوب العلمي والأكثر رحمة للسيطرة على أعداد الحيوانات الضالة وتأمين المجتمع.