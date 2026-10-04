مصرع مسنة تناولت "قرص الموت" في سوهاج.. ماذا حدث؟

شهدت مدينة طما شمال محافظة سوهاج واقعة مأساوية، بعد وصول جثمان سيدة تبلغ من العمر 62 عامًا إلى مستشفى طما المركزي، في ظروف تشير، وفقًا لما ورد في البلاغ، إلى تعرضها لحالة إعياء شديدة عقب تناولها أقراص الغلة، فيما تم إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول جثمان سيدة إلى مستشفى طما المركزي، وبالانتقال والفحص، تبين وصول جثمان سيدة تدعى «س. أ.»، تبلغ من العمر 62 عامًا، وتقيم بمدينة طما، إلى المستشفى، جثة هامدة.

وعلى الفور، تم التعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طما المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن الواقعة.

وتواصل الجهات المعنية بسوهاج تحقيقاتها للوقوف على الملابسات الكاملة للواقعة، وكشف ما إذا كان تناول أقراص الغلة هو السبب وراء الوفاة، مع الاستماع إلى أقوال أفراد أسرة السيدة للوقوف على تفاصيل الساعات الأخيرة في حياتها، وبيان كيفية حدوث الواقعة.

ومن المقرر أن تحدد جهات التحقيق ملابسات الوفاة في ضوء ما تسفر عنه أعمال الفحص والتحريات والتقرير الطبي، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها، والتي أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف حقيقة الواقعة وملابساتها.