قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجوم على الجبهة.. ذكريات فنانين خاضوا ملحمة العبور في أكتوبر 1973
التحالف يعلن تدمير منصة ومخزن للصواريخ الباليستية في اليمن
ماذا نقول في أذكار النوم؟.. أذكار وأدعية نبوية تحصن المسلم قبل النوم
هل تنجح الشراكات الأفريقية في تحويل موارد القارة إلى فرص تنموية؟.. برلماني يجيب
لحظات لهو تحولت لمأساة.. ترعة جرجا تبتلع صغيرا في سوهاج
الداخلية السعودية تحذر من نشر معلومات اعتراض الصواريخ والمسيرات
تحول لكوم تراب.. كاميرات المراقبة ترصد لحظة انهيار عقار في كفر الشيخ
تقرير سري لـ«CIA»: إسرائيل على حافة الانهيار.. وشرارة واحدة قد تشعل حرباً أهلية
وفاة باحثة وحجر صحي.. مرض غامض في روسيا يثير مخاوف عودة الطاعون للعالم
مليون و700 ألف دولار.. ياسر إبراهيم يحدد سعر انتقاله إلى بيراميدز
بعد إعادة القرعة.. تعرف على مجموعة الزمالك في بطولة أفريقيا لكرة اليد
دي خطيبتي.. القبض على شاب وفتاة حاولا التسلل لسطح عقار بأكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لحظات لهو تحولت لمأساة.. ترعة جرجا تبتلع صغيرا في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

تحولت لحظات اللهو إلى مأساة مفجعة لأسرة طفل في العقد الأول من العمر بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج، بعدما انزلقت قدماه وسقط داخل ترعة مجاورة لمنزل أسرته، أثناء لهوه على حافتها، ليفارق الحياة غرقًا، وسط حالة من الحزن خيمت على أفراد أسرته وأهالي المنطقة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أشرف عبدالمالك مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورود بلاغ بغرق طفل داخل ترعة بدائرة قسم جرجا، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وجرى التعامل مع الواقعة والبحث عن الطفل، حتى تمكنت القوات من انتشال جثمانه من المياه.

وبالفحص، تبين أن الجثمان لطفل في العقد الأول من العمر، ويقيم بدائرة قسم جرجا، وتم نقله إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبسؤال والد الطفل، في العقد الرابع من العمر، ووالدته، في العقد الثالث، وكلاهما مقيمان بذات الناحية، أفادا بأن نجلهما كان يلهو على حافة الترعة المجاورة لمنزلهما، قبل أن تنزلق قدماه بصورة مفاجئة ويسقط داخل المياه، ولم يتمكن من الخروج منها، ما أدى إلى وفاته غرقًا.

وأكد والدا الطفل خلال أقوالهما أن الواقعة جاءت على نحو عرضي، ولم يتهم أي منهما أحدًا بالتسبب في وفاة نجلهما، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستكمال جهات التحقيق أعمالها بشأن الواقعة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج غرق طفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

هجيب الكوتشي مش ههرب.. تفاصيل صادمة في قـ.تل عامل لزوجته بجلسة صلح داخل مسجد بالعجوزة

محمد الشناوي وشوبير

سيد عبد الحفيظ حسمها.. رفض جلسة تقريب وجهات النظر بين الشناوي وشوبير في الأهلي

واقعة ضرب تلميذ

ليست في مدرسة.. ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ

حسام وإبراهيم حسن

بعد تدخل وزير الرياضة.. قرار نهائي يحسم مصير التوأم حسن مع منتخب مصر

ارشيفية

بكام رغيف العيش والفينو.. التموين تعلن الأسعار الرسمية وتحذر المخالفين

سعر الذهب في مصر

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يقترب من التربع على عرش تاريخ طرابزون.. وتريزيجيه ثالثًا

ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

ترشيحاتنا

محمد عواد

ناقد رياضي: محمد عواد يرغب في الرحيل عن الزمالك نهاية الموسم

الزمالك

ناقد رياضي: الزمالك لن يفك القيد في يناير.. وشركة الكرة «محلك سر»

منتخب مصر

وليد عبداللطيف: منتخب مصر لم يستفد من ودية جنوب أفريقيا.. وأطالب بعودة مصطفى محمد

بالصور

سوسن بدر: أبحث دائمًا عن الاختلاف.. ونفرتيتي الشخصية الأقرب إلى قلبي |حوار

سوسن بدر
سوسن بدر
سوسن بدر

بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة

بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة
بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة
بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة

الطماطم المثقوبة والبقع السوداء.. تحذير من تناولها في هذه الحالة

الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة
الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة
الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة

راغب علامة وتامر عاشور وعمر خيرت..تعرف على أبرز حفلات أكتوبر 2026

حفلات أكتوبر 2026
حفلات أكتوبر 2026
حفلات أكتوبر 2026

فيديو

ياسر إبراهيم إلى بيراميدز

مليون و700 ألف دولار.. ياسر إبراهيم يحدد سعر انتقاله إلى بيراميدز

لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الاستعداد القتالي ونهر النيل وتوترات المنطقة.. الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ورسائل حاسمة ترسم ملامح الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

عادل نصار

عادل نصار يكتب: أكتوبر بين الأمس واليوم.. عندما تتحول دروس الحرب إلى مشروع دولة

المزيد