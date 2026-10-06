لحظات لهو تحولت لمأساة.. ترعة جرجا تبتلع صغيرا في سوهاج

تحولت لحظات اللهو إلى مأساة مفجعة لأسرة طفل في العقد الأول من العمر بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج، بعدما انزلقت قدماه وسقط داخل ترعة مجاورة لمنزل أسرته، أثناء لهوه على حافتها، ليفارق الحياة غرقًا، وسط حالة من الحزن خيمت على أفراد أسرته وأهالي المنطقة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أشرف عبدالمالك مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورود بلاغ بغرق طفل داخل ترعة بدائرة قسم جرجا، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وجرى التعامل مع الواقعة والبحث عن الطفل، حتى تمكنت القوات من انتشال جثمانه من المياه.

وبالفحص، تبين أن الجثمان لطفل في العقد الأول من العمر، ويقيم بدائرة قسم جرجا، وتم نقله إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبسؤال والد الطفل، في العقد الرابع من العمر، ووالدته، في العقد الثالث، وكلاهما مقيمان بذات الناحية، أفادا بأن نجلهما كان يلهو على حافة الترعة المجاورة لمنزلهما، قبل أن تنزلق قدماه بصورة مفاجئة ويسقط داخل المياه، ولم يتمكن من الخروج منها، ما أدى إلى وفاته غرقًا.

وأكد والدا الطفل خلال أقوالهما أن الواقعة جاءت على نحو عرضي، ولم يتهم أي منهما أحدًا بالتسبب في وفاة نجلهما، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستكمال جهات التحقيق أعمالها بشأن الواقعة.