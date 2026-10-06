جامعة سوهاج تبدأ تشغيل وحدة غسيل كلوي للأطفال بمستشفى شفا بسعة 20 ماكينة

استقبلت مستشفى شفا الأطفال بجامعة سوهاج، اليوم، أولى حالات وحدة الغسيل الكلوي الجديدة، التي تم تشغيلها بالتزامن مع احتفالات الجامعة بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، في إطار مواصلة الجامعة جهودها لتطوير المنظومة الطبية وتوفير خدمات علاجية متخصصة لأطفال الصعيد.

جامعة سوهاج

وأعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة انه تشغيل وحدة غسيل كلوي متكاملة بمستشفى شفا الأطفال، بسعة 20 ماكينة غسيل كلوي، ومزودة بمحطة متكاملة لمعالجة المياه، إلى جانب وحدة عناية مركزة للحالات الحرجة، بما يسهم في توفير خدمة طبية متخصصة وآمنة للأطفال مرضى الفشل الكلوي.

وأوضح الدكتور حسان النعماني أن تشغيل الوحدة تزامنًا مع يوم ذكرى نصر أكتوبر يجسد استمرار مسيرة البناء والعطاء والعمل من أجل خدمة المرضي وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لأبناء الصعيد.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد الرحيم عبد ربه، مدير مستشفى شفا الأطفال، أن الوحدة تضم محطة متكاملة لمعالجة المياه، إلى جانب عناية مركزة للحالات الحرجة، بما يضمن توفير جلسات الغسيل الكلوي في بيئة طبية آمنة ومتكاملة، وتستقبل نحو 40 طفلًا يوميًا على فترتين.

وذلك أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات الغسيل الكلوي المقدمة للأطفال بمحافظة سوهاج ومحافظات الصعيد.