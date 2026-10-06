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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالتزامن مع احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر.. محافظ سوهاج يطلق فعاليات «صحة وانتصار» بميدان الثقافة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أطلق اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، فعاليات مبادرة "صحة وانتصار"، التي تنظمها مديرية الشئون الصحية بميدان الثقافة بمدينة سوهاج، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالذكرى المجيدة لانتصارات أكتوبر.

جاء ذلك بحضور كمال سليمان، نائب المحافظ، والدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ومحمد القرم، رئيس حي شرق سوهاج.

محافظة سوهاج

وتفقد محافظ سوهاج فعاليات المبادرة، التي تتضمن تقديم خدمات عدد من المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، إلى جانب خدمات طب الأسنان، والتوعية والتثقيف الصحي، فضلًا عن تنظيم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي، بما يسهم في دعم مخزون الدم بالمستشفيات، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

كما التقى عددا من المواطنين المترددين على القافلة، واطمئن على مستوى الخدمات والرعاية الصحة المقدمة لهم.

وأكد المحافظ أهمية مبادرة "صحة وانتصار" لمشاركة أبناء المحافظة احتفالاتهم بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال تنظيم فعاليات تجمع بين الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب المصريين، وتقديم الخدمات الصحية والطبية والتوعوية للمواطنين.

وشدد على أهمية استمرار جهود التوعية الصحية وإتاحة الخدمات الطبية بمختلف أنحاء المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن المبادرة تُنفذ بمشاركة عدد من المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة على مدار أسبوع، وتتضمن تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين، بما يعكس استمرار جهود الدولة في إتاحة الخدمات الصحية، والتوسع في تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.

وقال إن فعاليات المبادرة تتضمن كذلك تنظيم قافلة طبية بمركز ومدينة البلينا، بالتزامن مع مشاركة مستشفيات القطاع الصحي بالمحافظة في تقديم خدمات طبية متنوعة للمواطنين، إلى جانب إجراء عشرات العمليات الجراحية الكبرى ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، بما يتيح للمرضى الحصول على الخدمات العلاجية والتدخلات الجراحية وفقًا للضوابط المنظمة للمبادرة.

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